Додано: Сер 28 сер, 2019 09:48

Flamingo написав: Если кто-то не учился или плохо учился в институте напоминаю философию - и именно закон единства и борьбы противоположностей. А также то что одна и та же вещь может быть как положительной так и отрицательной. То что отлично с одной точки зрения, (клиент с отличной кредитной историей) , может быть огромным недостатком с другой (банк, которому нужны доходы). Ну или другой пример кто-то вводя запреты на считает что он что-то защищает, но при этом часть людей считает что ущемляют их права. Кто-то пытается проявить свое национальное сознание, а кто-то о обзывает его "запроданцем". В общем примеров сему множество и относится к подобным вещам надо проще. Если кто-то не учился или плохо учился в институте напоминаю философию - и именно закон единства и борьбы противоположностей. А также то что одна и та же вещь может быть как положительной так и отрицательной. То что отлично с одной точки зрения, (клиент с отличной кредитной историей) , может быть огромным недостатком с другой (банк, которому нужны доходы). Ну или другой пример кто-то вводя запреты на считает что он что-то защищает, но при этом часть людей считает что ущемляют их права. Кто-то пытается проявить свое национальное сознание, а кто-то о обзывает его "запроданцем". В общем примеров сему множество и относится к подобным вещам надо проще.

Так и относимся проще. Просто делимся впечатлениями и опытом на форуме и делаем выводы, что в тасе скоринг или прескоринг делается по ИНН и по одному только тасе известному алгоритму, который сильно отличается от других банков.В тас могут дать кредитный лимит безработному, а человек с хорошим доходом и историей не получит ничего, хотя другие банки охотно дают ему кредит.К тому же, по поводу запретов и запроданцев. Если хозяин в доме вводит запреты, то им нужно подчиняться. Однако запроданцы не хотят жить по правилам, которые устанавливает хозяин в доме. В лучшем случае такие считают, что протестуют, ограничивая себя в чем-то в этом доме, в худшем вредят этому дому.