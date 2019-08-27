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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2850285128522853>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:"... до 27.08.19"

"... до 27.08.19" светится по Б5 и Вике
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:02

  TASCOMBANK написав:
  Олег1964 написав:
  TASCOMBANK написав:
Проверили Вашу ситуацию, вины менеджера нет, Вам было действительно отказано на этапе прескоринга.

Т.е. любой может прийти назвать только ИНН и банк решит давать лимит или нет. Никаких других документов просто не нужно.
И что прескоринг показал плохого именно моем случае?
Кредитная история в полнейшем порядке, кстати, только что проверил после запроса банка.


Это был ПРЕскоринг, у вас был отказ по одному из параметров, по какому именно подсказать не сможем.


Никакой ни скоринг, ни ПРЕскоринг не может выявить у меня недостатков.
Состоявшийся человек, предприниматель со стажем, с хорошим официальным доходом, никогда не имевший долгов перед банками и отличной кредитной историей. Про авто и прочее молчу, как и о депозите в этом банке.
Кредитными картами активно пользуюсь с конца 90-х, т.к. нужно было открывать визы в дальние страны и это было необходимо.
Поиск в любой базе по ИНН тоже ничего не даст, поскольку законопослушный гражданин.
И тут прескоринг находит недостаток и жмутся дать даже несчастную тысячу кредитного лимита! :D
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:21

7% кешбэка на пенсионные карты в аптеках

по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк! :!:
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:23

Если кто-то не учился или плохо учился в институте напоминаю философию - и именно закон единства и борьбы противоположностей. А также то что одна и та же вещь может быть как положительной так и отрицательной. То что отлично с одной точки зрения, (клиент с отличной кредитной историей) , может быть огромным недостатком с другой (банк, которому нужны доходы). Ну или другой пример кто-то вводя запреты на считает что он что-то защищает, но при этом часть людей считает что ущемляют их права. Кто-то пытается проявить свое национальное сознание, а кто-то о обзывает его "запроданцем" ;) В общем примеров сему множество и относится к подобным вещам надо проще.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:43

  Олег196 написав:по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк! :!:


дают всем
или пенсию в тасе надо получать?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:45

Re: ТАСКОМБАНК

v57 написав:дают всем
или пенсию в тасе надо получать?

Пенсію отримувати в ТАСі.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:46

тода ой :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:48

  Flamingo написав:Если кто-то не учился или плохо учился в институте напоминаю философию - и именно закон единства и борьбы противоположностей. А также то что одна и та же вещь может быть как положительной так и отрицательной. То что отлично с одной точки зрения, (клиент с отличной кредитной историей) , может быть огромным недостатком с другой (банк, которому нужны доходы). Ну или другой пример кто-то вводя запреты на считает что он что-то защищает, но при этом часть людей считает что ущемляют их права. Кто-то пытается проявить свое национальное сознание, а кто-то о обзывает его "запроданцем". В общем примеров сему множество и относится к подобным вещам надо проще.

Так и относимся проще. Просто делимся впечатлениями и опытом на форуме и делаем выводы, что в тасе скоринг или прескоринг делается по ИНН и по одному только тасе известному алгоритму, который сильно отличается от других банков.
В тас могут дать кредитный лимит безработному, а человек с хорошим доходом и историей не получит ничего, хотя другие банки охотно дают ему кредит.
К тому же, по поводу запретов и запроданцев. Если хозяин в доме вводит запреты, то им нужно подчиняться. Однако запроданцы не хотят жить по правилам, которые устанавливает хозяин в доме. В лучшем случае такие считают, что протестуют, ограничивая себя в чем-то в этом доме, в худшем вредят этому дому.
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:51

  v57 написав:
  Олег196 написав:по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк! :!:


дают всем
или пенсию в тасе надо получать?

Если не будете получать пенсию в тасе, то карту не дадут. После оформления карты пенса, банк передает инфу в пенсфонд для зачисления пенсии на карту таса.
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:54

  v57 написав:тода ой :)


А чего ой? Карта пенса и для валютообмена подходит. :wink:
Олег196
 
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