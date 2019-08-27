"... до 27.08.19" светится по Б5 и Вике
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:01
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:02
Никакой ни скоринг, ни ПРЕскоринг не может выявить у меня недостатков.
Состоявшийся человек, предприниматель со стажем, с хорошим официальным доходом, никогда не имевший долгов перед банками и отличной кредитной историей. Про авто и прочее молчу, как и о депозите в этом банке.
Кредитными картами активно пользуюсь с конца 90-х, т.к. нужно было открывать визы в дальние страны и это было необходимо.
Поиск в любой базе по ИНН тоже ничего не даст, поскольку законопослушный гражданин.
И тут прескоринг находит недостаток и жмутся дать даже несчастную тысячу кредитного лимита!
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:21
7% кешбэка на пенсионные карты в аптеках
по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк!
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:23
Если кто-то не учился или плохо учился в институте напоминаю философию - и именно закон единства и борьбы противоположностей. А также то что одна и та же вещь может быть как положительной так и отрицательной. То что отлично с одной точки зрения, (клиент с отличной кредитной историей) , может быть огромным недостатком с другой (банк, которому нужны доходы). Ну или другой пример кто-то вводя запреты на считает что он что-то защищает, но при этом часть людей считает что ущемляют их права. Кто-то пытается проявить свое национальное сознание, а кто-то о обзывает его "запроданцем" В общем примеров сему множество и относится к подобным вещам надо проще.
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:43
дают всем
или пенсию в тасе надо получать?
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:45
Re: ТАСКОМБАНК
Пенсію отримувати в ТАСі.
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:48
Так и относимся проще. Просто делимся впечатлениями и опытом на форуме и делаем выводы, что в тасе скоринг или прескоринг делается по ИНН и по одному только тасе известному алгоритму, который сильно отличается от других банков.
В тас могут дать кредитный лимит безработному, а человек с хорошим доходом и историей не получит ничего, хотя другие банки охотно дают ему кредит.
К тому же, по поводу запретов и запроданцев. Если хозяин в доме вводит запреты, то им нужно подчиняться. Однако запроданцы не хотят жить по правилам, которые устанавливает хозяин в доме. В лучшем случае такие считают, что протестуют, ограничивая себя в чем-то в этом доме, в худшем вредят этому дому.
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:51
Если не будете получать пенсию в тасе, то карту не дадут. После оформления карты пенса, банк передает инфу в пенсфонд для зачисления пенсии на карту таса.
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:54
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