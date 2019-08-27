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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:19
Олег196 написав:
по пенсионным картам таза в аптеках
дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка
!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк!
Ага, ведите, а потом сторнируют кэш согласно официальных условий.
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wig
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:02
Олег196 написав:
по пенсионным картам таза в аптеках
дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка
!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк!
Если бы его не светили в доход - вопросов нет.
А так - обрежут субсидию на сумму кешбека
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:18
wig написав: Олег196 написав:
по пенсионным картам таза в аптеках
дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка
!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк!
Ага, ведите, а потом сторнируют кэш согласно официальных условий.
Ну что Вы! Не бойтесь. ТАЗ это клиентоориентированный банк!
Наливают бездомным, не дают тем, кто работает.
Пенсионеров не тронут
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Олег196
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:33
Вкладчик1234 написав:
Если бы его не светили в доход - вопросов нет.
А так - обрежут субсидию на сумму кешбека
Значит а таз пойдут не все пенсы
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Олег196
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:34
Олег196 написав:
Никакой ни скоринг, ни ПРЕскоринг не может выявить у меня недостатков.
Состоявшийся человек, предприниматель со стажем, с хорошим официальным доходом, никогда не имевший долгов перед банками и отличной кредитной историей. Про авто и прочее молчу, как и о депозите в этом банке.
Кредитными картами активно пользуюсь с конца 90-х, т.к. нужно было открывать визы в дальние страны и это было необходимо.
Поиск в любой базе по ИНН тоже ничего не даст, поскольку законопослушный гражданин.
И тут прескоринг находит недостаток и жмутся дать даже несчастную тысячу кредитного лимита!
Maksi2 написав:
То что какие то малолетние недоумки в наше время не дают кредлим для кешбека, сидя в отделе скоринга или дают его всего 1000 грн, хочется действительно плюнуть им в рожу и спросить, по чем покупают дипломы тупицы Потому что палевно не давать кредит человеку, который явно в состоянии его выплатить.
Это означает лишь следующее:
Вы - не выгодный клиент для Таса в плане кредитов, вы всегда вовремя платите по счетам и с вас нечего постричь, вы фактически беспонтовый клиент для ихнего скоринга. Скорее дадут должникам чем вам. У должников можно отнять квартиру натравив коллекторов. Таки дела.
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Maksi2
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:36
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isen
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:43
Maksi2 написав: Maksi2 написав:
То что какие то малолетние недоумки в наше время не дают кредлим для кешбека, сидя в отделе скоринга или дают его всего 1000 грн, хочется действительно плюнуть им в рожу и спросить, по чем покупают дипломы тупицы Потому что палевно не давать кредит человеку, который явно в состоянии его выплатить.
Это означает лишь следующее:
Вы - не выгодный клиент для Таса в плане кредитов, вы всегда вовремя платите по счетам и с вас нечего постричь, вы фактически беспонтовый клиент для ихнего скоринга. Скорее дадут должникам чем вам. У должников можно отнять квартиру натравив коллекторов. Таки дела.
Ну так я все равно стригу этот банк. Я хороший семьянин, в моей семье есть разные карты таза.
И форум этот помогает стричь
И Вы правы, у банка нет шансов у меня что либо отнять
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Олег196
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:50
а для иб забабахать подобие скреч карт слабо?
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v57
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:53
v57 написав:
а для иб забабахать подобие скреч карт слабо?
для иб пусть дают +3% и не выдумывают))
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isen
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