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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:19

  Олег196 написав:по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк! :!:

Ага, ведите, а потом сторнируют кэш согласно официальных условий.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:02

  Олег196 написав:по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк! :!:

Если бы его не светили в доход - вопросов нет.
А так - обрежут субсидию на сумму кешбека
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:18

  wig написав:
  Олег196 написав:по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк! :!:

Ага, ведите, а потом сторнируют кэш согласно официальных условий.

Ну что Вы! Не бойтесь. ТАЗ это клиентоориентированный банк!
Наливают бездомным, не дают тем, кто работает. :lol:
Пенсионеров не тронут :roll:
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:33

  Вкладчик1234 написав:Если бы его не светили в доход - вопросов нет.
А так - обрежут субсидию на сумму кешбека


Значит а таз пойдут не все пенсы :|
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:34

  Олег196 написав:Никакой ни скоринг, ни ПРЕскоринг не может выявить у меня недостатков.
Состоявшийся человек, предприниматель со стажем, с хорошим официальным доходом, никогда не имевший долгов перед банками и отличной кредитной историей. Про авто и прочее молчу, как и о депозите в этом банке.
Кредитными картами активно пользуюсь с конца 90-х, т.к. нужно было открывать визы в дальние страны и это было необходимо.
Поиск в любой базе по ИНН тоже ничего не даст, поскольку законопослушный гражданин.
И тут прескоринг находит недостаток и жмутся дать даже несчастную тысячу кредитного лимита! :D

  Maksi2 написав:То что какие то малолетние недоумки в наше время не дают кредлим для кешбека, сидя в отделе скоринга или дают его всего 1000 грн, хочется действительно плюнуть им в рожу и спросить, по чем покупают дипломы тупицы :?: Потому что палевно не давать кредит человеку, который явно в состоянии его выплатить.
Это означает лишь следующее:
Вы - не выгодный клиент для Таса в плане кредитов, вы всегда вовремя платите по счетам и с вас нечего постричь, вы фактически беспонтовый клиент для ихнего скоринга. Скорее дадут должникам чем вам. У должников можно отнять квартиру натравив коллекторов. Таки дела.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:36

Re: ТАСКОМБАНК

Даруємо 30% за депозитом
https://tascombank.ua/news/5d5fd6cd38101e1b192f48df
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:43

  Maksi2 написав:
  Maksi2 написав:То что какие то малолетние недоумки в наше время не дают кредлим для кешбека, сидя в отделе скоринга или дают его всего 1000 грн, хочется действительно плюнуть им в рожу и спросить, по чем покупают дипломы тупицы :?: Потому что палевно не давать кредит человеку, который явно в состоянии его выплатить.
Это означает лишь следующее:
Вы - не выгодный клиент для Таса в плане кредитов, вы всегда вовремя платите по счетам и с вас нечего постричь, вы фактически беспонтовый клиент для ихнего скоринга. Скорее дадут должникам чем вам. У должников можно отнять квартиру натравив коллекторов. Таки дела.


Ну так я все равно стригу этот банк. Я хороший семьянин, в моей семье есть разные карты таза. :lol: И форум этот помогает стричь :)
И Вы правы, у банка нет шансов у меня что либо отнять 8)
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:50

  isen написав:Даруємо 30% за депозитом
https://tascombank.ua/news/5d5fd6cd38101e1b192f48df


а для иб забабахать подобие скреч карт слабо?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:53

  v57 написав:
  isen написав:Даруємо 30% за депозитом
https://tascombank.ua/news/5d5fd6cd38101e1b192f48df


а для иб забабахать подобие скреч карт слабо?

для иб пусть дают +3% и не выдумывают))
isen
 
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