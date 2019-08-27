Возможно то, чем вы так гордитесь, на самом деле является причиной отказа. Талантливый муж/жена судьи или прокурора например. Зачем банку такой геморой? вас по ИНН в базе СБ сразу пробили и тут же завернули, даже не заморачиваясь на скоринг
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:22
Re: ТАСКОМБАНК
Возможно то, чем вы так гордитесь, на самом деле является причиной отказа. Талантливый муж/жена судьи или прокурора например. Зачем банку такой геморой? вас по ИНН в базе СБ сразу пробили и тут же завернули, даже не заморачиваясь на скоринг
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:32
По поводу разъяснительной беседы, то в нашем городе только одно отделение банка и не совсем приветливыми менеджерами. Все мои попытки повлиять на правильность заполнения анкеты натыкаются на сопротивление. Там не могут правильно написать в анкете в английской транслитерации мое имя, не то что указать правильно место работы и другое. Менеджер не смогла правильно посчитать мой стаж предпринимателя, пришлось помогать.
Мне даже в личку писал офпред таза и, если честно, думал поможет. Однако, это не офпред аллы. Офпред таза ответил(а), что менеджер прав и сначала идет ПРОскоринг по ИНН и, значит, все остальные документы до одного места.
Дальше, любовь к родному языку и родной культуре не должна приводить к каким либо протестам в любых формах, если действительно уважают местный язык и местную культуру.
В Украине фильмы в прокате идут на украинском. И это правильно. Потому что живем мы в Украине.
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:36
Я думаю тут, в тазе, судьям и прокурорам, наоборот, зеленый свет и нальют по самое не могу. Иначе - будет геморрой.
|