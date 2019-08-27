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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2852285328542855> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 179 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 39 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 179 Додано: Сер 28 сер, 2019 12:22 Re: ТАСКОМБАНК Олег196 написав: И Вы правы, у банка нет шансов у меня что либо отнять И Вы правы, у банка нет шансов у меня что либо отнять

Возможно то, чем вы так гордитесь, на самом деле является причиной отказа. Талантливый муж/жена судьи или прокурора например. Зачем банку такой геморой? вас по ИНН в базе СБ сразу пробили и тут же завернули, даже не заморачиваясь на скоринг Возможно то, чем вы так гордитесь, на самом деле является причиной отказа. Талантливый муж/жена судьи или прокурора например. Зачем банку такой геморой? вас по ИНН в базе СБ сразу пробили и тут же завернули, даже не заморачиваясь на скоринг curiousobro Повідомлень: 2281 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 324 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 12:32 Flamingo написав: Олег196 написав: Так и относимся проще. Просто делимся впечатлениями и опытом на форуме и делаем выводы, что в тасе скоринг или прескоринг делается по ИНН и по одному только тасе известному алгоритму, который сильно отличается от других банков.

В тас могут дать кредитный лимит безработному, а человек с хорошим доходом и историей не получит ничего, хотя другие банки охотно дают ему кредит.

К тому же, по поводу запретов и запроданцев. Если хозяин в доме вводит запреты, то им нужно подчиняться. Однако запроданцы не хотят жить по правилам, которые устанавливает хозяин в доме. В лучшем случае такие считают, что протестуют, ограничивая себя в чем-то в этом доме, в худшем вредят этому дому. Так и относимся проще. Просто делимся впечатлениями и опытом на форуме и делаем выводы, что в тасе скоринг или прескоринг делается по ИНН и по одному только тасе известному алгоритму, который сильно отличается от других банков.В тас могут дать кредитный лимит безработному, а человек с хорошим доходом и историей не получит ничего, хотя другие банки охотно дают ему кредит.К тому же, по поводу запретов и запроданцев. Если хозяин в доме вводит запреты, то им нужно подчиняться. Однако запроданцы не хотят жить по правилам, которые устанавливает хозяин в доме. В лучшем случае такие считают, что протестуют, ограничивая себя в чем-то в этом доме, в худшем вредят этому дому.

Каждый банк устанавливает свои критерии для кредитования и финансовое состоянин заемщика лишь один из них. Мне тоже сначала налили ноль, но уже на следующий день после разьяснительной "беседы" и правильного заполнения доков, скоринг поменял свое решение. Вдруг. Так что думаю нет ничего невозможного даже в Тасе. Опять таки если идти в Тасю за лимитом как может помочь инфа кого-то кто этот лимит не получил? Думаю только если там указаны конкретные причины не получения. А так все люди делятся на три категории людей - кому лимит дали, кому не дали и кто его не просил.

Что касается "запроданцев" думаю не все знают или правильно понимают значение этого слова. А вот наклеивать ярлыки обычно такие люди очень горазды. В любом случае инакомыслие в самых разных его проявлениях было и будет всегда. Но любовь к родному языку и родной культуре, человека который знает и уважает также и местный язык и местную культуру уж "запроданством" точно не является, чтобы кто ни говорил. Каждый банк устанавливает свои критерии для кредитования и финансовое состоянин заемщика лишь один из них. Мне тоже сначала налили ноль, но уже на следующий день после разьяснительной "беседы" и правильного заполнения доков, скоринг поменял свое решение. Вдруг. Так что думаю нет ничего невозможного даже в Тасе. Опять таки если идти в Тасю за лимитом как может помочь инфа кого-то кто этот лимит не получил? Думаю только если там указаны конкретные причины не получения. А так все люди делятся на три категории людей - кому лимит дали, кому не дали и кто его не просил.Что касается "запроданцев" думаю не все знают или правильно понимают значение этого слова. А вот наклеивать ярлыки обычно такие люди очень горазды. В любом случае инакомыслие в самых разных его проявлениях было и будет всегда. Но любовь к родному языку и родной культуре, человека который знает и уважает также и местный язык и местную культуру уж "запроданством" точно не является, чтобы кто ни говорил.



По поводу разъяснительной беседы, то в нашем городе только одно отделение банка и не совсем приветливыми менеджерами. Все мои попытки повлиять на правильность заполнения анкеты натыкаются на сопротивление. Там не могут правильно написать в анкете в английской транслитерации мое имя, не то что указать правильно место работы и другое. Менеджер не смогла правильно посчитать мой стаж предпринимателя, пришлось помогать.

Мне даже в личку писал офпред таза и, если честно, думал поможет. Однако, это не офпред аллы. Офпред таза ответил(а), что менеджер прав и сначала идет ПРОскоринг по ИНН и, значит, все остальные документы до одного места.



Дальше, любовь к родному языку и родной культуре не должна приводить к каким либо протестам в любых формах, если действительно уважают местный язык и местную культуру.

В Украине фильмы в прокате идут на украинском. И это правильно. Потому что живем мы в Украине. По поводу разъяснительной беседы, то в нашем городе только одно отделение банка и не совсем приветливыми менеджерами. Все мои попытки повлиять на правильность заполнения анкеты натыкаются на сопротивление. Там не могут правильно написать в анкете в английской транслитерации мое имя, не то что указать правильно место работы и другое. Менеджер не смогла правильно посчитать мой стаж предпринимателя, пришлось помогать.Мне даже в личку писал офпред таза и, если честно, думал поможет. Однако, это не офпред аллы. Офпред таза ответил(а), что менеджер прав и сначала идет ПРОскоринг по ИНН и, значит, все остальные документы до одного места.Дальше, любовь к родному языку и родной культуре не должна приводить к каким либо протестам в любых формах, если действительно уважают местный язык и местную культуру.В Украине фильмы в прокате идут на украинском. И это правильно. Потому что живем мы в Украине. Олег196 Повідомлень: 15 З нами з: 27.08.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 12:36 curiousobro написав: Олег196 написав: И Вы правы, у банка нет шансов у меня что либо отнять И Вы правы, у банка нет шансов у меня что либо отнять

Возможно то, чем вы так гордитесь, на самом деле является причиной отказа. Талантливый муж/жена судьи или прокурора например. Зачем банку такой геморой? вас по ИНН в базе СБ сразу пробили и тут же завернули, даже не заморачиваясь на скоринг Возможно то, чем вы так гордитесь, на самом деле является причиной отказа. Талантливый муж/жена судьи или прокурора например. Зачем банку такой геморой? вас по ИНН в базе СБ сразу пробили и тут же завернули, даже не заморачиваясь на скоринг



Я думаю тут, в тазе, судьям и прокурорам, наоборот, зеленый свет и нальют по самое не могу. Иначе - будет геморрой. Я думаю тут, в тазе, судьям и прокурорам, наоборот, зеленый свет и нальют по самое не могу. Иначе - будет геморрой. Олег196 Повідомлень: 15 З нами з: 27.08.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 13:39 Re: ТАСКОМБАНК Operaciia v MasterPass Code*хххххх na sumu 1.00 UAH vid 25.07.2019 za kartkoiu ***хххх ROZBLOKOVANO 28.08.2019. Zalyshok хххххх UAH



Вау, запилили СМС по разблоку? «Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM Alex_ki

Повідомлень: 549 З нами з: 26.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 13:44 Alex_ki

Та всегда или очень давно было... Vorlon Повідомлень: 7163 З нами з: 14.06.13 Подякував: 362 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 13:49 Re: ТАСКОМБАНК Ну, купівля і повернення по лукапам да, было

А тут разблок.. я на модной касте для коллеги оплачиваю заказы, так ни по Вике, ни по пудре ещё 2 недели назад не приходило, просто в выписке появлялось. Там как и в розетке идёт через "заблоковано" «Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM Alex_ki

Повідомлень: 549 З нами з: 26.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 14:06 curiousobro написав: Возможно то, чем вы так гордитесь, на самом деле является причиной отказа. Талантливый муж/жена судьи или прокурора например. Зачем банку такой геморой? вас по ИНН в базе СБ сразу пробили и тут же завернули, даже не заморачиваясь на скоринг Возможно то, чем вы так гордитесь, на самом деле является причиной отказа. Талантливый муж/жена судьи или прокурора например. Зачем банку такой геморой? вас по ИНН в базе СБ сразу пробили и тут же завернули, даже не заморачиваясь на скоринг

При чем тут это? Завернули многих людей и не все они судьи. Ерунду пишете.

Когда речь заходит о скоринге таса, вы тут как тут, как адвокат таса.

Вам тас платит за каждый коммент в его сторону? ай йа йай



Олег196 написав: Я думаю тут, в тазе, судьям и прокурорам, наоборот, зеленый свет и нальют по самое не могу. Иначе - будет геморрой. Я думаю тут, в тазе, судьям и прокурорам, наоборот, зеленый свет и нальют по самое не могу. Иначе - будет геморрой.

100% ! При чем тут это? Завернули многих людей и не все они судьи. Ерунду пишете.Когда речь заходит о скоринге таса, вы тут как тут, как адвокат таса.ай йа йай Maksi2 Повідомлень: 153 З нами з: 18.06.19 Подякував: 32 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 14:38 Alex_ki написав: Ну, купівля і повернення по лукапам да, было

А тут разблок.. я на модной касте для коллеги оплачиваю заказы, так ни по Вике, ни по пудре ещё 2 недели назад не приходило, просто в выписке появлялось. Там как и в розетке идёт через "заблоковано" Ну, купівля і повернення по лукапам да, былоА тут разблок.. я на модной касте для коллеги оплачиваю заказы, так ни по Вике, ни по пудре ещё 2 недели назад не приходило, просто в выписке появлялось. Там как и в розетке идёт через "заблоковано"

Так Розетка блокує, а потім списує, а тут гривню, яку блокували для перевірки реквізитів картки, відпустили на волю. Так Розетка блокує, а потім списує, а тут гривню, яку блокували для перевірки реквізитів картки, відпустили на волю. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3469 З нами з: 18.08.14 Подякував: 180 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 14:42 ramaz написав: Искатель написав: "... до 27.08.19" "... до 27.08.19"

"... до 27.08.19" светится по Б5 и Вике "... до 27.08.19" светится по Б5 и Вике



Добрый день, да всё верно.

Новая дата в TAS2U будет отображаться уже после расчёта ОМП, т.е. 02.09. Добрый день, да всё верно.Новая дата в TAS2U будет отображаться уже после расчёта ОМП, т.е. 02.09. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2690 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 14:43 Олег196 написав: Flamingo написав: Олег196 написав: Так и относимся проще. Просто делимся впечатлениями и опытом на форуме и делаем выводы, что в тасе скоринг или прескоринг делается по ИНН и по одному только тасе известному алгоритму, который сильно отличается от других банков.

В тас могут дать кредитный лимит безработному, а человек с хорошим доходом и историей не получит ничего, хотя другие банки охотно дают ему кредит.

К тому же, по поводу запретов и запроданцев. Если хозяин в доме вводит запреты, то им нужно подчиняться. Однако запроданцы не хотят жить по правилам, которые устанавливает хозяин в доме. В лучшем случае такие считают, что протестуют, ограничивая себя в чем-то в этом доме, в худшем вредят этому дому. Так и относимся проще. Просто делимся впечатлениями и опытом на форуме и делаем выводы, что в тасе скоринг или прескоринг делается по ИНН и по одному только тасе известному алгоритму, который сильно отличается от других банков.В тас могут дать кредитный лимит безработному, а человек с хорошим доходом и историей не получит ничего, хотя другие банки охотно дают ему кредит.К тому же, по поводу запретов и запроданцев. Если хозяин в доме вводит запреты, то им нужно подчиняться. Однако запроданцы не хотят жить по правилам, которые устанавливает хозяин в доме. В лучшем случае такие считают, что протестуют, ограничивая себя в чем-то в этом доме, в худшем вредят этому дому.

Каждый банк устанавливает свои критерии для кредитования и финансовое состоянин заемщика лишь один из них. Мне тоже сначала налили ноль, но уже на следующий день после разьяснительной "беседы" и правильного заполнения доков, скоринг поменял свое решение. Вдруг. Так что думаю нет ничего невозможного даже в Тасе. Опять таки если идти в Тасю за лимитом как может помочь инфа кого-то кто этот лимит не получил? Думаю только если там указаны конкретные причины не получения. А так все люди делятся на три категории людей - кому лимит дали, кому не дали и кто его не просил.

Что касается "запроданцев" думаю не все знают или правильно понимают значение этого слова. А вот наклеивать ярлыки обычно такие люди очень горазды. В любом случае инакомыслие в самых разных его проявлениях было и будет всегда. Но любовь к родному языку и родной культуре, человека который знает и уважает также и местный язык и местную культуру уж "запроданством" точно не является, чтобы кто ни говорил. Каждый банк устанавливает свои критерии для кредитования и финансовое состоянин заемщика лишь один из них. Мне тоже сначала налили ноль, но уже на следующий день после разьяснительной "беседы" и правильного заполнения доков, скоринг поменял свое решение. Вдруг. Так что думаю нет ничего невозможного даже в Тасе. Опять таки если идти в Тасю за лимитом как может помочь инфа кого-то кто этот лимит не получил? Думаю только если там указаны конкретные причины не получения. А так все люди делятся на три категории людей - кому лимит дали, кому не дали и кто его не просил.Что касается "запроданцев" думаю не все знают или правильно понимают значение этого слова. А вот наклеивать ярлыки обычно такие люди очень горазды. В любом случае инакомыслие в самых разных его проявлениях было и будет всегда. Но любовь к родному языку и родной культуре, человека который знает и уважает также и местный язык и местную культуру уж "запроданством" точно не является, чтобы кто ни говорил.



По поводу разъяснительной беседы, то в нашем городе только одно отделение банка и не совсем приветливыми менеджерами. Все мои попытки повлиять на правильность заполнения анкеты натыкаются на сопротивление. Там не могут правильно написать в анкете в английской транслитерации мое имя, не то что указать правильно место работы и другое. Менеджер не смогла правильно посчитать мой стаж предпринимателя, пришлось помогать.

Мне даже в личку писал офпред таза и, если честно, думал поможет. Однако, это не офпред аллы. Офпред таза ответил(а), что менеджер прав и сначала идет ПРОскоринг по ИНН и, значит, все остальные документы до одного места.



Дальше, любовь к родному языку и родной культуре не должна приводить к каким либо протестам в любых формах, если действительно уважают местный язык и местную культуру.

В Украине фильмы в прокате идут на украинском. И это правильно. Потому что живем мы в Украине. По поводу разъяснительной беседы, то в нашем городе только одно отделение банка и не совсем приветливыми менеджерами. Все мои попытки повлиять на правильность заполнения анкеты натыкаются на сопротивление. Там не могут правильно написать в анкете в английской транслитерации мое имя, не то что указать правильно место работы и другое. Менеджер не смогла правильно посчитать мой стаж предпринимателя, пришлось помогать.Мне даже в личку писал офпред таза и, если честно, думал поможет. Однако, это не офпред аллы. Офпред таза ответил(а), что менеджер прав и сначала идет ПРОскоринг по ИНН и, значит, все остальные документы до одного места.Дальше, любовь к родному языку и родной культуре не должна приводить к каким либо протестам в любых формах, если действительно уважают местный язык и местную культуру.В Украине фильмы в прокате идут на украинском. И это правильно. Потому что живем мы в Украине.

Я Вам даже больше скажу - банками собираются самые разные данные на клиентов из очень многих баз данных. И они также используются для прескоринга. Но если я не ошибаюсь - вы тут бахвалились, что кредлимов в других банках имеете предостаточно. Вполне может у вашего прескоринга ноги растут именно отсюда - когда вы в первый раз обратились возможно вас определили как "рискового" именно по этому пункту и дальнейшие обращения уже натыкаются каждый раз именно "на эти грабли".

Что касается "протестов" - думаю право на "голосование гривной" имеют все граждане Украины, как и на множество других протестов - но это вовсе не повод "клеить ярлыки", тем более не подходящие по смыслу. А что правильно, что нет не всегда устанавливается законами (они у нас были, есть и будут самые разные). Ведь современная Украине является домом не только для титульной нации, здесь проживает еще около сотни других национальностей и от того как будет сосуществовать эта общность формирующая народ Украины во многом зависит и процветание страны. А запреты и ограничения ИМХО никогда не были высокоэффективным инструментом решения проблем. Просто у китайцев есть такая "притча про дракона", которая по сути четко описывает все, что в итоге происходит в этой стране уже третий десяток лет. Я Вам даже больше скажу - банками собираются самые разные данные на клиентов из очень многих баз данных. И они также используются для прескоринга. Но если я не ошибаюсь - вы тут бахвалились, что кредлимов в других банках имеете предостаточно. Вполне может у вашего прескоринга ноги растут именно отсюда - когда вы в первый раз обратились возможно вас определили как "рискового" именно по этому пункту и дальнейшие обращения уже натыкаются каждый раз именно "на эти грабли".Что касается "протестов" - думаю право на "голосование гривной" имеют все граждане Украины, как и на множество других протестов - но это вовсе не повод "клеить ярлыки", тем более не подходящие по смыслу. А что правильно, что нет не всегда устанавливается законами (они у нас были, есть и будут самые разные). Ведь современная Украине является домом не только для титульной нации, здесь проживает еще около сотни других национальностей и от того как будет сосуществовать эта общность формирующая народ Украины во многом зависит и процветание страны. А запреты и ограничения ИМХО никогда не были высокоэффективным инструментом решения проблем. Просто у китайцев есть такая "притча про дракона", которая по сути четко описывает все, что в итоге происходит в этой стране уже третий десяток лет. Flamingo

Повідомлень: 2768 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 580 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2852285328542855> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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