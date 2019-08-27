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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:22
Олег196 написав:
И Вы правы, у банка нет шансов у меня что либо отнять
Возможно то, чем вы так гордитесь, на самом деле является причиной отказа. Талантливый муж/жена судьи или прокурора например. Зачем банку такой геморой? вас по ИНН в базе СБ сразу пробили и тут же завернули, даже не заморачиваясь на скоринг
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:32
Flamingo написав: Олег196 написав:
Так и относимся проще. Просто делимся впечатлениями и опытом на форуме и делаем выводы, что в тасе скоринг или прескоринг делается по ИНН и по одному только тасе известному алгоритму, который сильно отличается от других банков.
В тас могут дать кредитный лимит безработному, а человек с хорошим доходом и историей не получит ничего, хотя другие банки охотно дают ему кредит.
К тому же, по поводу запретов и запроданцев. Если хозяин в доме вводит запреты, то им нужно подчиняться. Однако запроданцы не хотят жить по правилам, которые устанавливает хозяин в доме. В лучшем случае такие считают, что протестуют, ограничивая себя в чем-то в этом доме, в худшем вредят этому дому.
Каждый банк устанавливает свои критерии для кредитования и финансовое состоянин заемщика лишь один из них. Мне тоже сначала налили ноль, но уже на следующий день после разьяснительной "беседы" и правильного заполнения доков, скоринг поменял свое решение. Вдруг. Так что думаю нет ничего невозможного даже в Тасе. Опять таки если идти в Тасю за лимитом как может помочь инфа кого-то кто этот лимит не получил? Думаю только если там указаны конкретные причины не получения. А так все люди делятся на три категории людей - кому лимит дали, кому не дали и кто его не просил.
Что касается "запроданцев" думаю не все знают или правильно понимают значение этого слова. А вот наклеивать ярлыки обычно такие люди очень горазды. В любом случае инакомыслие в самых разных его проявлениях было и будет всегда. Но любовь к родному языку и родной культуре, человека который знает и уважает также и местный язык и местную культуру уж "запроданством" точно не является, чтобы кто ни говорил.
По поводу разъяснительной беседы, то в нашем городе только одно отделение банка и не совсем приветливыми менеджерами. Все мои попытки повлиять на правильность заполнения анкеты натыкаются на сопротивление. Там не могут правильно написать в анкете в английской транслитерации мое имя, не то что указать правильно место работы и другое. Менеджер не смогла правильно посчитать мой стаж предпринимателя, пришлось помогать.
Мне даже в личку писал офпред таза и, если честно, думал поможет. Однако, это не офпред аллы. Офпред таза ответил(а), что менеджер прав и сначала идет ПРОскоринг по ИНН и, значит, все остальные документы до одного места.
Дальше, любовь к родному языку и родной культуре не должна приводить к каким либо протестам в любых формах, если действительно уважают местный язык и местную культуру.
В Украине фильмы в прокате идут на украинском. И это правильно. Потому что живем мы в Украине.
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Олег196
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Додано: Сер 28 сер, 2019 13:39
Operaciia v MasterPass Code*хххххх na sumu 1.00 UAH vid 25.07.2019 za kartkoiu ***хххх ROZBLOKOVANO 28.08.2019. Zalyshok хххххх UAH
Вау, запилили СМС по разблоку?
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Додано: Сер 28 сер, 2019 13:44
Alex_ki
Та всегда или очень давно было...
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Додано: Сер 28 сер, 2019 13:49
Ну, купівля і повернення по лукапам да, было
А тут разблок.. я на модной касте для коллеги оплачиваю заказы, так ни по Вике, ни по пудре ещё 2 недели назад не приходило, просто в выписке появлялось. Там как и в розетке идёт через "заблоковано"
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Додано: Сер 28 сер, 2019 14:06
curiousobro написав:
Возможно то, чем вы так гордитесь, на самом деле является причиной отказа. Талантливый муж/жена судьи или прокурора например. Зачем банку такой геморой? вас по ИНН в базе СБ сразу пробили и тут же завернули, даже не заморачиваясь на скоринг
При чем тут это? Завернули многих людей и не все они судьи. Ерунду пишете.
Когда речь заходит о скоринге таса, вы тут как тут, как адвокат таса. Вам тас платит за каждый коммент в его сторону?
ай йа йай
100% !
Олег196 написав:
Я думаю тут, в тазе, судьям и прокурорам, наоборот, зеленый свет и нальют по самое не могу. Иначе - будет геморрой.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 14:38
Alex_ki написав:
Ну, купівля і повернення по лукапам да, было
А тут разблок.. я на модной касте для коллеги оплачиваю заказы, так ни по Вике, ни по пудре ещё 2 недели назад не приходило, просто в выписке появлялось. Там как и в розетке идёт через "заблоковано"
Так Розетка блокує, а потім списує, а тут гривню, яку блокували для перевірки реквізитів картки, відпустили на волю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 14:42
ramaz написав: Искатель написав:
"... до 27.08.19"
"... до 27.08.19" светится по Б5 и Вике
Добрый день, да всё верно.
Новая дата в TAS2U будет отображаться уже после расчёта ОМП, т.е. 02.09.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 14:43
Олег196 написав: Flamingo написав: Олег196 написав:
Так и относимся проще. Просто делимся впечатлениями и опытом на форуме и делаем выводы, что в тасе скоринг или прескоринг делается по ИНН и по одному только тасе известному алгоритму, который сильно отличается от других банков.
В тас могут дать кредитный лимит безработному, а человек с хорошим доходом и историей не получит ничего, хотя другие банки охотно дают ему кредит.
К тому же, по поводу запретов и запроданцев. Если хозяин в доме вводит запреты, то им нужно подчиняться. Однако запроданцы не хотят жить по правилам, которые устанавливает хозяин в доме. В лучшем случае такие считают, что протестуют, ограничивая себя в чем-то в этом доме, в худшем вредят этому дому.
Каждый банк устанавливает свои критерии для кредитования и финансовое состоянин заемщика лишь один из них. Мне тоже сначала налили ноль, но уже на следующий день после разьяснительной "беседы" и правильного заполнения доков, скоринг поменял свое решение. Вдруг. Так что думаю нет ничего невозможного даже в Тасе. Опять таки если идти в Тасю за лимитом как может помочь инфа кого-то кто этот лимит не получил? Думаю только если там указаны конкретные причины не получения. А так все люди делятся на три категории людей - кому лимит дали, кому не дали и кто его не просил.
Что касается "запроданцев" думаю не все знают или правильно понимают значение этого слова. А вот наклеивать ярлыки обычно такие люди очень горазды. В любом случае инакомыслие в самых разных его проявлениях было и будет всегда. Но любовь к родному языку и родной культуре, человека который знает и уважает также и местный язык и местную культуру уж "запроданством" точно не является, чтобы кто ни говорил.
По поводу разъяснительной беседы, то в нашем городе только одно отделение банка и не совсем приветливыми менеджерами. Все мои попытки повлиять на правильность заполнения анкеты натыкаются на сопротивление. Там не могут правильно написать в анкете в английской транслитерации мое имя, не то что указать правильно место работы и другое. Менеджер не смогла правильно посчитать мой стаж предпринимателя, пришлось помогать.
Мне даже в личку писал офпред таза и, если честно, думал поможет. Однако, это не офпред аллы. Офпред таза ответил(а), что менеджер прав и сначала идет ПРОскоринг по ИНН и, значит, все остальные документы до одного места.
Дальше, любовь к родному языку и родной культуре не должна приводить к каким либо протестам в любых формах, если действительно уважают местный язык и местную культуру.
В Украине фильмы в прокате идут на украинском. И это правильно. Потому что живем мы в Украине.
Я Вам даже больше скажу - банками собираются самые разные данные на клиентов из очень многих баз данных. И они также используются для прескоринга. Но если я не ошибаюсь - вы тут бахвалились, что кредлимов в других банках имеете предостаточно. Вполне может у вашего прескоринга ноги растут именно отсюда - когда вы в первый раз обратились возможно вас определили как "рискового" именно по этому пункту и дальнейшие обращения уже натыкаются каждый раз именно "на эти грабли".
Что касается "протестов" - думаю право на "голосование гривной" имеют все граждане Украины, как и на множество других протестов - но это вовсе не повод "клеить ярлыки", тем более не подходящие по смыслу. А что правильно, что нет не всегда устанавливается законами (они у нас были, есть и будут самые разные). Ведь современная Украине является домом не только для титульной нации, здесь проживает еще около сотни других национальностей и от того как будет сосуществовать эта общность формирующая народ Украины во многом зависит и процветание страны. А запреты и ограничения ИМХО никогда не были высокоэффективным инструментом решения проблем. Просто у китайцев есть такая "притча про дракона", которая по сути четко описывает все, что в итоге происходит в этой стране уже третий десяток лет.
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Flamingo
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