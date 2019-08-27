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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:48
Напомните, пожалуйста, есть как тянуть р2р на Вику, на дебетовый гривневый счёт? Это платно?
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 14:51
2XL написав:
Напомните, пожалуйста, есть как тянуть р2р на Вику, на дебетовый гривневый счёт? Это платно?
Зачисление средств на карту Викенд будет без комиссии.
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