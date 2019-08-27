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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:48

Re: ТАСКОМБАНК

Напомните, пожалуйста, есть как тянуть р2р на Вику, на дебетовый гривневый счёт? Это платно?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:51

  2XL написав:Напомните, пожалуйста, есть как тянуть р2р на Вику, на дебетовый гривневый счёт? Это платно?


Зачисление средств на карту Викенд будет без комиссии.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:14

  Flamingo написав:Я Вам даже больше скажу - банками собираются самые разные данные на клиентов из очень многих баз данных. И они также используются для прескоринга. Но если я не ошибаюсь - вы тут бахвалились, что кредлимов в других банках имеете предостаточно. Вполне может у вашего прескоринга ноги растут именно отсюда - когда вы в первый раз обратились возможно вас определили как "рискового" именно по этому пункту и дальнейшие обращения уже натыкаются каждый раз именно "на эти грабли".
Что касается "протестов" - думаю право на "голосование гривной" имеют все граждане Украины, как и на множество других протестов - но это вовсе не повод "клеить ярлыки", тем более не подходящие по смыслу. А что правильно, что нет не всегда устанавливается законами (они у нас были, есть и будут самые разные). Ведь современная Украине является домом не только для титульной нации, здесь проживает еще около сотни других национальностей и от того как будет сосуществовать эта общность формирующая народ Украины во многом зависит и процветание страны. А запреты и ограничения ИМХО никогда не были высокоэффективным инструментом решения проблем. Просто у китайцев есть такая "притча про дракона", которая по сути четко описывает все, что в итоге происходит в этой стране уже третий десяток лет.
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Риск моего дефолта меньше 2%, если порыться в УБКИ.
К тому же, Вы тоже бахвалитесь о многочисленных кредитных картах и лимитах на них. И даже бахвалились разъяснительной работой с тазом после отказа в лимите на Б5. А потом типа дали.

По поводу общего дома под названием Украина. Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй. Если бы так было, то не было бы такого бардака в течении третьего десятка лет. Причем этот бардак идет не от сотни наций, живущих в Украине, а только от одной. Яркий пример быстрого развития и отсутствия бардака от одной нации - страны Балтии.
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:34

Re: ТАСКОМБАНК

  Олег196 написав:Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй

То есть для того, чтобы голосовать - нужно сдавать какие-то экзамены ?
Интересный подход. Тупость зашкаливает
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:36

Панове, таке питання
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?

Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії.
Варіанти
а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг
б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить
в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)

Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:36

  mustbe написав:
  Олег196 написав:Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй

То есть для того, чтобы голосовать - нужно сдавать какие-то экзамены ?
Интересный подход. Тупость зашкаливает


Парни, вам в Політичні дискусії.
Тута ТАЗ обсуждаем
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:37

  mustbe написав:
  Олег196 написав:Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй

То есть для того, чтобы голосовать - нужно сдавать какие-то экзамены ?
Интересный подход. Тупость зашкаливает

Если ты не гражданин, то не голосуешь.
Страны Балтии это тупостью не считали и теперь в Евросоюзе.
Олег196
 
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