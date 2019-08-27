Flamingo написав:

Я Вам даже больше скажу - банками собираются самые разные данные на клиентов из очень многих баз данных. И они также используются для прескоринга. Но если я не ошибаюсь - вы тут бахвалились, что кредлимов в других банках имеете предостаточно. Вполне может у вашего прескоринга ноги растут именно отсюда - когда вы в первый раз обратились возможно вас определили как "рискового" именно по этому пункту и дальнейшие обращения уже натыкаются каждый раз именно "на эти грабли".Что касается "протестов" - думаю право на "голосование гривной" имеют все граждане Украины, как и на множество других протестов - но это вовсе не повод "клеить ярлыки", тем более не подходящие по смыслу. А что правильно, что нет не всегда устанавливается законами (они у нас были, есть и будут самые разные). Ведь современная Украине является домом не только для титульной нации, здесь проживает еще около сотни других национальностей и от того как будет сосуществовать эта общность формирующая народ Украины во многом зависит и процветание страны. А запреты и ограничения ИМХО никогда не были высокоэффективным инструментом решения проблем. Просто у китайцев есть такая "притча про дракона", которая по сути четко описывает все, что в итоге происходит в этой стране уже третий десяток лет.