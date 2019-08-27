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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:48
Напомните, пожалуйста, есть как тянуть р2р на Вику, на дебетовый гривневый счёт? Это платно?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Сер 28 сер, 2019 14:51
2XL написав:
Напомните, пожалуйста, есть как тянуть р2р на Вику, на дебетовый гривневый счёт? Это платно?
Зачисление средств на карту Викенд будет без комиссии.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:14
Flamingo написав:
Я Вам даже больше скажу - банками собираются самые разные данные на клиентов из очень многих баз данных. И они также используются для прескоринга. Но если я не ошибаюсь - вы тут бахвалились, что кредлимов в других банках имеете предостаточно. Вполне может у вашего прескоринга ноги растут именно отсюда - когда вы в первый раз обратились возможно вас определили как "рискового" именно по этому пункту и дальнейшие обращения уже натыкаются каждый раз именно "на эти грабли".
Что касается "протестов" - думаю право на "голосование гривной" имеют все граждане Украины, как и на множество других протестов - но это вовсе не повод "клеить ярлыки", тем более не подходящие по смыслу. А что правильно, что нет не всегда устанавливается законами (они у нас были, есть и будут самые разные). Ведь современная Украине является домом не только для титульной нации, здесь проживает еще около сотни других национальностей и от того как будет сосуществовать эта общность формирующая народ Украины во многом зависит и процветание страны. А запреты и ограничения ИМХО никогда не были высокоэффективным инструментом решения проблем. Просто у китайцев есть такая "притча про дракона", которая по сути четко описывает все, что в итоге происходит в этой стране уже третий десяток лет.
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Риск моего дефолта меньше 2%, если порыться в УБКИ.
К тому же, Вы тоже бахвалитесь о многочисленных кредитных картах и лимитах на них. И даже бахвалились разъяснительной работой с тазом после отказа в лимите на Б5. А потом типа дали.
По поводу общего дома под названием Украина. Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй. Если бы так было, то не было бы такого бардака в течении третьего десятка лет. Причем этот бардак идет не от сотни наций, живущих в Украине, а только от одной. Яркий пример быстрого развития и отсутствия бардака от одной нации - страны Балтии.
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Олег196
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:34
Олег196 написав:
Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй
То есть для того, чтобы голосовать - нужно сдавать какие-то экзамены ?
Интересный подход. Тупость зашкаливает
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mustbe
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:36
Панове, таке питання
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?
Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії.
Варіанти
а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг
б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить
в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)
Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.
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Nighthawk
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:36
mustbe написав: Олег196 написав:
Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй
То есть для того, чтобы голосовать - нужно сдавать какие-то экзамены ?
Интересный подход. Тупость зашкаливает
Парни, вам в Політичні дискусії
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Тута ТАЗ обсуждаем
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curiousobro
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:37
mustbe написав: Олег196 написав:
Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй
То есть для того, чтобы голосовать - нужно сдавать какие-то экзамены ?
Интересный подход. Тупость зашкаливает
Если ты не гражданин, то не голосуешь.
Страны Балтии это тупостью не считали и теперь в Евросоюзе.
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Олег196
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:42
Мы про гражданство или про голосование ?
Я - гражданин Украины, но уверен, что экзамен ни по укрмове, ни по укр.истории - не сдам.
И что дальше ?
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mustbe
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:51
Олег196 написав:
Риск моего дефолта меньше 2%, если порыться в УБКИ.
К тому же, Вы тоже бахвалитесь о многочисленных кредитных картах и лимитах на них. И даже бахвалились разъяснительной работой с тазом после отказа в лимите на Б5. А потом типа дали.
По поводу общего дома под названием Украина. Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй. Если бы так было, то не было бы такого бардака в течении третьего десятка лет. Причем этот бардак идет не от сотни наций, живущих в Украине, а только от одной. Яркий пример быстрого развития и отсутствия бардака от одной нации - страны Балтии.
Дефолт это еще не все - не помню как называется, но есть такой риск, когда человек наберет кредитов и свалит. Даже когда-то встречал статистику по подобным невозвратам.
Что касается меня - то я, извините, не бахвалился, а излагал реальные факты. Кстати не знаю откуда вам померещилось, что у меня был отказ по Б5 (я такого никогда не писал, поскольку изначально не дали мне лимит по Виике - на следующий день передумали). Также я писал, что при определенном подходе можно повысить вероятность получения лимита. Но это не значит, что я такой всемогущий. К примеру в прошлом году та же Идея, в которой у меня полочная "билявка" с 30к лимита на мою просьбу открыть "билявку он-лайн" порекомендовала мне вначале закрыть полочную, а потом нарисовала "отлуп" как раз на этапе прескоринга (в бюро кредитных историй даже не заглядывая). Самое смешное это полностью мой фэйл (решил сыграть по честному), и что я уже даже знаю как это все обойти, и получить карту с лимитом до 30 к+ хоть завтра, но ситуация поменялась - уже просто сам не хочу эту карту, потому как пара инфинь от Симы мне выглядят куда более интереснее. А Идея названивает с определенной периодичностью, но с неизменным для нее результатом - в сад.
Что касается ваших идей - кому давать а кому не давать гражданство - оно и хорошо, что ваша воля это только ваша воля. Потому как идея - скажем так себе. К примеру я досконально знаю язык и историю сдал на 5 (ну или 11) и что?
А к примеру в моей большой и многонациональной семье есть, в том числе крымские татары (из тех что детьми пережили депортацию, родили детей в Самарканде, а в конце 80-х вернулись в Херсонскую область) - так они никогда не сдадут экзамен по языку, но от этого меньше любить свою страну не станут.
А бардак в Украине как раз идет не от конкретной нации, а от постоянного стремления власть имущих разделять народ - на восток и запад, на титульную нацию и ту вторую от которой якобы бардак, еще раньше как вы же писали на селюков и городских и т.д. и т.п. Пока будет деление на тех кто лучше по каким-то признакам и тех кто хуже - будут проблемы. Чем быстрее это поймет те кто "в большинстве" тем будет лучше для самой страны и живущих тут людей.
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Flamingo
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Додано: Сер 28 сер, 2019 17:13
Flamingo написав: Олег196 написав:
Риск моего дефолта меньше 2%, если порыться в УБКИ.
К тому же, Вы тоже бахвалитесь о многочисленных кредитных картах и лимитах на них. И даже бахвалились разъяснительной работой с тазом после отказа в лимите на Б5. А потом типа дали.
По поводу общего дома под названием Украина. Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй. Если бы так было, то не было бы такого бардака в течении третьего десятка лет. Причем этот бардак идет не от сотни наций, живущих в Украине, а только от одной. Яркий пример быстрого развития и отсутствия бардака от одной нации - страны Балтии.
Дефолт это еще не все - не помню как называется, но есть такой риск, когда человек наберет кредитов и свалит. Даже когда-то встречал статистику по подобным невозвратам.
Что касается меня - то я, извините, не бахвалился, а излагал реальные факты. Кстати не знаю откуда вам померещилось, что у меня был отказ по Б5 (я такого никогда не писал, поскольку изначально не дали мне лимит по Виике - на следующий день передумали). Также я писал, что при определенном подходе можно повысить вероятность получения лимита. Но это не значит, что я такой всемогущий. К примеру в прошлом году та же Идея, в которой у меня полочная "билявка" с 30к лимита на мою просьбу открыть "билявку он-лайн" порекомендовала мне вначале закрыть полочную, а потом нарисовала "отлуп" как раз на этапе прескоринга (в бюро кредитных историй даже не заглядывая). Самое смешное это полностью мой фэйл (решил сыграть по честному), и что я уже даже знаю как это все обойти, и получить карту с лимитом до 30 к+ хоть завтра, но ситуация поменялась - уже просто сам не хочу эту карту, потому как пара инфинь от Симы мне выглядят куда более интереснее. А Идея названивает с определенной периодичностью, но с неизменным для нее результатом - в сад.
Что касается ваших идей - кому давать а кому не давать гражданство - оно и хорошо, что ваша воля это только ваша воля. Потому как идея - скажем так себе. К примеру я досконально знаю язык и историю сдал на 5 (ну или 11) и что?
А к примеру в моей большой и многонациональной семье есть, в том числе крымские татары (из тех что детьми пережили депортацию, родили детей в Самарканде, а в конце 80-х вернулись в Херсонскую область) - так они никогда не сдадут экзамен по языку, но от этого меньше любить свою страну не станут.
А бардак в Украине как раз идет не от конкретной нации, а от постоянного стремления власть имущих разделять народ - на восток и запад, на титульную нацию и ту вторую от которой якобы бардак, еще раньше как вы же писали на селюков и городских и т.д. и т.п. Пока будет деление на тех кто лучше по каким-то признакам и тех кто хуже - будут проблемы. Чем быстрее это поймет те кто "в большинстве" тем будет лучше для самой страны и живущих тут людей.
Чем быстрее поймут те, что объявлять бойкот на просмотр кино в Украине на украинском языке не принесет им никакой пользы, тем будет в первую очередь лучше для них самих.
Напоминаю еще раз мы все живем в Украине.
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Олег196
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