Додано: Сер 28 сер, 2019 16:51

Олег196 написав: Риск моего дефолта меньше 2%, если порыться в УБКИ.

К тому же, Вы тоже бахвалитесь о многочисленных кредитных картах и лимитах на них. И даже бахвалились разъяснительной работой с тазом после отказа в лимите на Б5. А потом типа дали.



По поводу общего дома под названием Украина. Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй. Если бы так было, то не было бы такого бардака в течении третьего десятка лет. Причем этот бардак идет не от сотни наций, живущих в Украине, а только от одной. Яркий пример быстрого развития и отсутствия бардака от одной нации - страны Балтии. Риск моего дефолта меньше 2%, если порыться в УБКИ.К тому же, Вы тоже бахвалитесь о многочисленных кредитных картах и лимитах на них. И даже бахвалились разъяснительной работой с тазом после отказа в лимите на Б5. А потом типа дали.По поводу общего дома под названием Украина. Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй. Если бы так было, то не было бы такого бардака в течении третьего десятка лет. Причем этот бардак идет не от сотни наций, живущих в Украине, а только от одной. Яркий пример быстрого развития и отсутствия бардака от одной нации - страны Балтии.

Дефолт это еще не все - не помню как называется, но есть такой риск, когда человек наберет кредитов и свалит. Даже когда-то встречал статистику по подобным невозвратам.Что касается меня - то я, извините, не бахвалился, а излагал реальные факты. Кстати не знаю откуда вам померещилось, что у меня был отказ по Б5 (я такого никогда не писал, поскольку изначально не дали мне лимит по Виике - на следующий день передумали). Также я писал, что при определенном подходе можно повысить вероятность получения лимита. Но это не значит, что я такой всемогущий. К примеру в прошлом году та же Идея, в которой у меня полочная "билявка" с 30к лимита на мою просьбу открыть "билявку он-лайн" порекомендовала мне вначале закрыть полочную, а потом нарисовала "отлуп" как раз на этапе прескоринга (в бюро кредитных историй даже не заглядывая). Самое смешное это полностью мой фэйл (решил сыграть по честному), и что я уже даже знаю как это все обойти, и получить карту с лимитом до 30 к+ хоть завтра, но ситуация поменялась - уже просто сам не хочу эту карту, потому как пара инфинь от Симы мне выглядят куда более интереснее. А Идея названивает с определенной периодичностью, но с неизменным для нее результатом - в сад.Что касается ваших идей - кому давать а кому не давать гражданство - оно и хорошо, что ваша воля это только ваша воля. Потому как идея - скажем так себе. К примеру я досконально знаю язык и историю сдал на 5 (ну или 11) и что?А к примеру в моей большой и многонациональной семье есть, в том числе крымские татары (из тех что детьми пережили депортацию, родили детей в Самарканде, а в конце 80-х вернулись в Херсонскую область) - так они никогда не сдадут экзамен по языку, но от этого меньше любить свою страну не станут.А бардак в Украине как раз идет не от конкретной нации, а от постоянного стремления власть имущих разделять народ - на восток и запад, на титульную нацию и ту вторую от которой якобы бардак, еще раньше как вы же писали на селюков и городских и т.д. и т.п. Пока будет деление на тех кто лучше по каким-то признакам и тех кто хуже - будут проблемы. Чем быстрее это поймет те кто "в большинстве" тем будет лучше для самой страны и живущих тут людей.