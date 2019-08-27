Дальше, пожалуйста, живи, работай, наслаждайся жизнью, получай кешбэки от банков, но голосовать и быть избранным в органы власти нельзя. Как в странах Балтии.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:17
Дальше, пожалуйста, живи, работай, наслаждайся жизнью, получай кешбэки от банков, но голосовать и быть избранным в органы власти нельзя. Как в странах Балтии.
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