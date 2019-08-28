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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:17
mustbe написав:
Мы про гражданство или про голосование ?
Я - гражданин Украины, но уверен, что экзамен ни по укрмове, ни по укр.истории - не сдам.
И что дальше ?
Дальше, пожалуйста, живи, работай, наслаждайся жизнью, получай кешбэки от банков, но голосовать и быть избранным в органы власти нельзя. Как в странах Балтии.
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Олег196
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Додано: Сер 28 сер, 2019 18:19
Nighthawk написав:
Панове, таке питання
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?
Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії.
Варіанти
а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг
б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить
в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)
Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.
Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Сер 28 сер, 2019 18:48
Олег196 написав: mustbe написав:
Мы про гражданство или про голосование ?
Я - гражданин Украины, но уверен, что экзамен ни по укрмове, ни по укр.истории - не сдам.
И что дальше ?
Дальше, пожалуйста, живи, работай, наслаждайся жизнью, получай кешбэки от банков, но голосовать и быть избранным в органы власти нельзя. Как в странах Балтии.
Я правильно понял, что я, гражданин Украины, смогу проголосовать только после того, как сдам язык и историю ?
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mustbe
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Додано: Сер 28 сер, 2019 18:49
Ну хватит уже кормить тролля
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Сер 28 сер, 2019 19:03
Stringer написав: Nighthawk написав:
Панове, таке питання
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?
Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії.
Варіанти
а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг
б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить
в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)
Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.
Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно
Не, чіп без варіантів! Дельтовські ЗГ ще у вересні 2014-му в POS-терміналах не кАнАли
А єврова Б5 не дасть кешбеку за дебетні
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Nighthawk
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