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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2853285428552856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:17

  mustbe написав:Мы про гражданство или про голосование ?
Я - гражданин Украины, но уверен, что экзамен ни по укрмове, ни по укр.истории - не сдам.
И что дальше ?

Дальше, пожалуйста, живи, работай, наслаждайся жизнью, получай кешбэки от банков, но голосовать и быть избранным в органы власти нельзя. Как в странах Балтии.
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:19

  Nighthawk написав:Панове, таке питання
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?

Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії.
Варіанти
а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг
б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить
в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)

Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.

Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:48

  Олег196 написав:
  mustbe написав:Мы про гражданство или про голосование ?
Я - гражданин Украины, но уверен, что экзамен ни по укрмове, ни по укр.истории - не сдам.
И что дальше ?

Дальше, пожалуйста, живи, работай, наслаждайся жизнью, получай кешбэки от банков, но голосовать и быть избранным в органы власти нельзя. Как в странах Балтии.

Я правильно понял, что я, гражданин Украины, смогу проголосовать только после того, как сдам язык и историю ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:49

Re: ТАСКОМБАНК

Ну хватит уже кормить тролля
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9764
З нами з: 23.01.13
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:03

  Stringer написав:
  Nighthawk написав:Панове, таке питання
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?

Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії.
Варіанти
а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг
б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить
в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)

Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.

Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно


Не, чіп без варіантів! Дельтовські ЗГ ще у вересні 2014-му в POS-терміналах не кАнАли :) А єврова Б5 не дасть кешбеку за дебетні :(
Nighthawk
 
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