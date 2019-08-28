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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2854285528562857>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:17

  mustbe написав:Мы про гражданство или про голосование ?
Я - гражданин Украины, но уверен, что экзамен ни по укрмове, ни по укр.истории - не сдам.
И что дальше ?

Дальше, пожалуйста, живи, работай, наслаждайся жизнью, получай кешбэки от банков, но голосовать и быть избранным в органы власти нельзя. Как в странах Балтии.
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:19

  Nighthawk написав:Панове, таке питання
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?

Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії.
Варіанти
а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг
б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить
в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)

Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.

Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:48

  Олег196 написав:
  mustbe написав:Мы про гражданство или про голосование ?
Я - гражданин Украины, но уверен, что экзамен ни по укрмове, ни по укр.истории - не сдам.
И что дальше ?

Дальше, пожалуйста, живи, работай, наслаждайся жизнью, получай кешбэки от банков, но голосовать и быть избранным в органы власти нельзя. Как в странах Балтии.

Я правильно понял, что я, гражданин Украины, смогу проголосовать только после того, как сдам язык и историю ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:49

Re: ТАСКОМБАНК

Ну хватит уже кормить тролля
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:03

  Stringer написав:
  Nighthawk написав:Панове, таке питання
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?

Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії.
Варіанти
а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг
б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить
в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)

Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.

Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно


Не, чіп без варіантів! Дельтовські ЗГ ще у вересні 2014-му в POS-терміналах не кАнАли :) А єврова Б5 не дасть кешбеку за дебетні :(
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:49

  mustbe написав:
  Олег196 написав:Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй

То есть для того, чтобы голосовать - нужно сдавать какие-то экзамены ?
Интересный подход. Тупость зашкаливает

вы читаете перед тем как отвечать? разжую.
1. гражданство давать только после сдачи экзаменов истории и языка.
2. голосовать могут только лица имеющие гражданство.

а по поводу тупости - согласен тут с вами полностью что тупость зашкаливает у тех кто не знает историю страны гражданами которой они хотят быть.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:05

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:у тех кто не знает историю страны

так т.н. историю пишут люди, и пишут как это угодно политикам
Я думаю, шо даж Нестор врал :)
Мож люччче расказать какую народную сказку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:25

  clientage написав:
  mephala написав:у тех кто не знает историю страны

так т.н. историю пишут люди, и пишут как это угодно политикам
Я думаю, шо даж Нестор врал :)

ну нигнаю. врут не врут историки - но тем не менее требование знания истории для получения гражданства это вроде стандартная практика а не велосипед Украины.

ЗЫ
не отходя от кассы гуглонул и сразу же ссылка
Условия приобретения немецкого гражданства
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:33

  Nighthawk написав:
  Stringer написав:
  Nighthawk написав:Панове, таке питання
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?

Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії.
Варіанти
а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг
б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить
в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)

Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.

Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно


Не, чіп без варіантів! Дельтовські ЗГ ще у вересні 2014-му в POS-терміналах не кАнАли :) А єврова Б5 не дасть кешбеку за дебетні :(

Вы ошибаетесь - по Б5 поменяли условия программы и теперь кишмиш начисляется также и за "свои". Кстати нечипованным алкиным максимкой прошлой осенью платил в Испании - и на заправке и всяких кафе-ресторанах (тогда еще не было кЫшьЮ ;( ) - везде все принималось.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:37

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:у тех кто не знает историю страны

так т.н. историю пишут люди, и пишут как это угодно политикам
Я думаю, шо даж Нестор врал :)

ну нигнаю. врут не врут историки - но тем не менее требование знания истории для получения гражданства это вроде стандартная практика а не велосипед Украины.

ЗЫ
не отходя от кассы гуглонул и сразу же ссылка
Условия приобретения немецкого гражданства

У нас каждая новая власть переписывает историю под себя. Каждый раз переучивать?

Давайте ещё экзамен по вышивке вышиванок, гопака в шароварах, и приготовлению борща :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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