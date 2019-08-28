Nighthawk написав:Панове, таке питання За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?
Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії. Варіанти а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)
Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.
Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно
Nighthawk написав:Панове, таке питання За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?
Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії. Варіанти а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)
Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.
Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно
Не, чіп без варіантів! Дельтовські ЗГ ще у вересні 2014-му в POS-терміналах не кАнАли А єврова Б5 не дасть кешбеку за дебетні
Олег196 написав:Будь моя воля, то гражданство Украины я бы давал только тем, кто сдаст экзамены по истории и украинскому языку. Не можешь или не хочешь жить в общем доме, пожалуйста, живи себе потихоньку, не ходи в кино на языке титульной нации, только не мешай и не голосуй
То есть для того, чтобы голосовать - нужно сдавать какие-то экзамены ? Интересный подход. Тупость зашкаливает
вы читаете перед тем как отвечать? разжую. 1. гражданство давать только после сдачи экзаменов истории и языка. 2. голосовать могут только лица имеющие гражданство.
а по поводу тупости - согласен тут с вами полностью что тупость зашкаливает у тех кто не знает историю страны гражданами которой они хотят быть.
Nighthawk написав:Панове, таке питання За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?
Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії. Варіанти а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)
Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.
Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно
Не, чіп без варіантів! Дельтовські ЗГ ще у вересні 2014-му в POS-терміналах не кАнАли А єврова Б5 не дасть кешбеку за дебетні
Вы ошибаетесь - по Б5 поменяли условия программы и теперь кишмиш начисляется также и за "свои". Кстати нечипованным алкиным максимкой прошлой осенью платил в Испании - и на заправке и всяких кафе-ресторанах (тогда еще не было кЫшьЮ ;( ) - везде все принималось.