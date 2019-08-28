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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2854285528562857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:43

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:врут не врут историки

у каждого своя "И" :lol:

... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:46

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:у тех кто не знает историю страны

так т.н. историю пишут люди, и пишут как это угодно политикам
Я думаю, шо даж Нестор врал :)

ну нигнаю. врут не врут историки - но тем не менее требование знания истории для получения гражданства это вроде стандартная практика а не велосипед Украины.

ЗЫ
не отходя от кассы гуглонул и сразу же ссылка
Условия приобретения немецкого гражданства

Предлагаю все-таки отделять "мух от котлет" - "приобретение гражданства" и "гражданство по рождению" - все же вещи довольно таки разные. Вон чтобы получить гражданство США достаточно родиться на территории одного из 50 штатов даже в семье нелегалов.
А подвергать каким-либо процедурам лишения гражданства по "национальному" признаку уже существующих граждан (имеющим это гражданство не один десяток лет) тут ИМХО уже и до идеологии национал-социализма недалече :cry:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:08

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:. К примеру в прошлом году та же Идея, в которой у меня полочная "билявка" с 30к лимита на мою просьбу открыть "билявку он-лайн" порекомендовала мне вначале закрыть полочную, а потом нарисовала "отлуп" как раз на этапе прескоринга (в бюро кредитных историй даже не заглядывая). Самое смешное это полностью мой фэйл (решил сыграть по честному), и что я уже даже знаю как это все обойти, и получить карту с лимитом до 30 к+ хоть завтра,
Не намекнете на возможную природу фэйла? Тоже думаю сходить к полякам на поклон с похожим бэкграундом.

За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?
Будет.
Кащей
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  #<1 ... 2854285528562857
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