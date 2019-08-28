Предлагаю все-таки отделять "мух от котлет" - "приобретение гражданства" и "гражданство по рождению" - все же вещи довольно таки разные. Вон чтобы получить гражданство США достаточно родиться на территории одного из 50 штатов даже в семье нелегалов. А подвергать каким-либо процедурам лишения гражданства по "национальному" признаку уже существующих граждан (имеющим это гражданство не один десяток лет) тут ИМХО уже и до идеологии национал-социализма недалече
Flamingo написав:. К примеру в прошлом году та же Идея, в которой у меня полочная "билявка" с 30к лимита на мою просьбу открыть "билявку он-лайн" порекомендовала мне вначале закрыть полочную, а потом нарисовала "отлуп" как раз на этапе прескоринга (в бюро кредитных историй даже не заглядывая). Самое смешное это полностью мой фэйл (решил сыграть по честному), и что я уже даже знаю как это все обойти, и получить карту с лимитом до 30 к+ хоть завтра,
Не намекнете на возможную природу фэйла? Тоже думаю сходить к полякам на поклон с похожим бэкграундом.
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?