Предлагаю все-таки отделять "мух от котлет" - "приобретение гражданства" и "гражданство по рождению" - все же вещи довольно таки разные. Вон чтобы получить гражданство США достаточно родиться на территории одного из 50 штатов даже в семье нелегалов. А подвергать каким-либо процедурам лишения гражданства по "национальному" признаку уже существующих граждан (имеющим это гражданство не один десяток лет) тут ИМХО уже и до идеологии национал-социализма недалече
Flamingo написав:. К примеру в прошлом году та же Идея, в которой у меня полочная "билявка" с 30к лимита на мою просьбу открыть "билявку он-лайн" порекомендовала мне вначале закрыть полочную, а потом нарисовала "отлуп" как раз на этапе прескоринга (в бюро кредитных историй даже не заглядывая). Самое смешное это полностью мой фэйл (решил сыграть по честному), и что я уже даже знаю как это все обойти, и получить карту с лимитом до 30 к+ хоть завтра,
Не намекнете на возможную природу фэйла? Тоже думаю сходить к полякам на поклон с похожим бэкграундом.
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?
Предлагаю все-таки отделять "мух от котлет" - "приобретение гражданства" и "гражданство по рождению" - все же вещи довольно таки разные. Вон чтобы получить гражданство США достаточно родиться на территории одного из 50 штатов даже в семье нелегалов. А подвергать каким-либо процедурам лишения гражданства по "национальному" признаку уже существующих граждан (имеющим это гражданство не один десяток лет) тут ИМХО уже и до идеологии национал-социализма недалече
Гражданству по рождению в США скоро придет конец. Трамп поможет. И это правильно. А немцы молодцы.
Nighthawk написав:Панове, таке питання За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?
Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії. Варіанти а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)
Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.
Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно
Не, чіп без варіантів! Дельтовські ЗГ ще у вересні 2014-му в POS-терміналах не кАнАли А єврова Б5 не дасть кешбеку за дебетні
Евровая Б5 даст 1% кешбэка за свои. А пользоваться Г- пэй либо яблочным телефонным кошельком не пробовали? Очень удобно. За кордоном почти все терминалы читают смартфоны.
TASCOMBANK Вопросы к вам: 1) Возможность покупки GBP в Тas2u, для Б5 и викенда. На Викенде счет в GBP есть, а положить на него нет возможности? Зачем он тогда нужен? 2) Возможность обменивать валюту на мультивалютной карте Викенд и между валютными Б5. Без этого вся мультивалютность - теряется. Или вы предлагаете менять валюту через продажу и покупку вам на радость? 3) Отображение курса конвертации для каждой валютной операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию, в случаях когда он применяется. Бытует мнение что банки скрывают таким образом истинный курс конвертации и часто впихивают туда скрытые % за конвертацию. Как насчет отмены этой комиссии 1% за конвертацию? Или вы еще не созрели на это как другие банки? 4) Что это за партизанщина с начислением кешбека по карте Викенд? Почему нет данных о суммах датах и торговцах по кнопке "кешбек"? Это как безмерное поле для аферы. Планируете исправить это? Если да, то когда? Будете игнорить - расширю список вапросов. Адвокатов таса прошу не беспокоить меня своей назойливостью, знаю вы тут шаритесь пачками, проходите мимо, вопросы адресованы офпреду.