Додано: Сер 28 сер, 2019 22:14

Вопросы к вам:1) Возможность покупки GBP в Тas2u, для Б5 и викенда. На Викенде счет в GBP есть, а положить на него нет возможности? Зачем он тогда нужен?2) Возможность обменивать валюту на мультивалютной карте Викенд и между валютными Б5. Без этого вся мультивалютность - теряется. Или вы предлагаете менять валюту через продажу и покупку вам на радость?3) Отображение курса конвертации для каждой валютной операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию, в случаях когда он применяется. Бытует мнение что банки скрывают таким образом истинный курс конвертации и часто впихивают туда скрытые % за конвертацию. Как насчет отмены этой комиссии 1% за конвертацию? Или вы еще не созрели на это как другие банки?4) Что это за партизанщина с начислением кешбека по карте Викенд? Почему нет данных о суммах датах и торговцах по кнопке "кешбек"? Это как безмерное поле для аферы. Планируете исправить это? Если да, то когда?Будете игнорить - расширю список вапросов.Адвокатов таса прошу не беспокоить меня своей назойливостью, знаю вы тут шаритесь пачками, проходите мимо, вопросы адресованы офпреду.