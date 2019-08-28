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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2855285628572858>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:43

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:врут не врут историки

у каждого своя "И" :lol:

... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:46

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:у тех кто не знает историю страны

так т.н. историю пишут люди, и пишут как это угодно политикам
Я думаю, шо даж Нестор врал :)

ну нигнаю. врут не врут историки - но тем не менее требование знания истории для получения гражданства это вроде стандартная практика а не велосипед Украины.

ЗЫ
не отходя от кассы гуглонул и сразу же ссылка
Условия приобретения немецкого гражданства

Предлагаю все-таки отделять "мух от котлет" - "приобретение гражданства" и "гражданство по рождению" - все же вещи довольно таки разные. Вон чтобы получить гражданство США достаточно родиться на территории одного из 50 штатов даже в семье нелегалов.
А подвергать каким-либо процедурам лишения гражданства по "национальному" признаку уже существующих граждан (имеющим это гражданство не один десяток лет) тут ИМХО уже и до идеологии национал-социализма недалече :cry:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:08

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:. К примеру в прошлом году та же Идея, в которой у меня полочная "билявка" с 30к лимита на мою просьбу открыть "билявку он-лайн" порекомендовала мне вначале закрыть полочную, а потом нарисовала "отлуп" как раз на этапе прескоринга (в бюро кредитных историй даже не заглядывая). Самое смешное это полностью мой фэйл (решил сыграть по честному), и что я уже даже знаю как это все обойти, и получить карту с лимитом до 30 к+ хоть завтра,
Не намекнете на возможную природу фэйла? Тоже думаю сходить к полякам на поклон с похожим бэкграундом.

За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?
Будет.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Кащей написав:Не намекнете на возможную природу фэйла?

См. ЛС
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:23

  Stringer написав:Ну хватит уже кормить тролля

Так не кормите. :wink:
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:26

  Flamingo написав:
  mephala написав:
  clientage написав:ну нигнаю. врут не врут историки - но тем не менее требование знания истории для получения гражданства это вроде стандартная практика а не велосипед Украины.

ЗЫ
не отходя от кассы гуглонул и сразу же ссылка
Условия приобретения немецкого гражданства

Предлагаю все-таки отделять "мух от котлет" - "приобретение гражданства" и "гражданство по рождению" - все же вещи довольно таки разные. Вон чтобы получить гражданство США достаточно родиться на территории одного из 50 штатов даже в семье нелегалов.
А подвергать каким-либо процедурам лишения гражданства по "национальному" признаку уже существующих граждан (имеющим это гражданство не один десяток лет) тут ИМХО уже и до идеологии национал-социализма недалече :cry:

Гражданству по рождению в США скоро придет конец. Трамп поможет. И это правильно.
А немцы молодцы.
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:32

  Nighthawk написав:
  Stringer написав:
  Nighthawk написав:Панове, таке питання
За розрахунки за кордоном Вікендом за дебетні євро буде нараховуватися кешбек 1%?

Підбираю чіповану дебетну єврову карту для розрахунку у Австрії.
Варіанти
а) КДВ Примату - ріворц 0,7%, плюс плати 150 грн за чіповану - нафіг-нафіг
б) Платинум Блек Алли в євро - 0.5%, супермаркети - як пощастить
в) Вікенд - 1% на все по дебетних (?)

Єврову депозитну Сіму не розглядаю, бо її фізично нема і з новими правилами фіг буде.

Будет, если чипованная необязательна, то ещё есть вариант евровой б5 бесплатно


Не, чіп без варіантів! Дельтовські ЗГ ще у вересні 2014-му в POS-терміналах не кАнАли :) А єврова Б5 не дасть кешбеку за дебетні :(

Евровая Б5 даст 1% кешбэка за свои.
А пользоваться Г- пэй либо яблочным телефонным кошельком не пробовали? Очень удобно. За кордоном почти все терминалы читают смартфоны.
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:41

Re: ТАСКОМБАНК

  Олег196 написав:А немцы молодцы.

Конечно молодцы - потому как у них кроме "приобретения гражданства" есть и Гражданство по факту рождения в Германии, имеющие право на которое не сдают никаких экзаменов на знание языка, истории и т.п. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:14

TASCOMBANK
Вопросы к вам:
1) Возможность покупки GBP в Тas2u, для Б5 и викенда. На Викенде счет в GBP есть, а положить на него нет возможности? Зачем он тогда нужен?
2) Возможность обменивать валюту на мультивалютной карте Викенд и между валютными Б5. Без этого вся мультивалютность - теряется. Или вы предлагаете менять валюту через продажу и покупку вам на радость?
3) Отображение курса конвертации для каждой валютной операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию, в случаях когда он применяется. Бытует мнение что банки скрывают таким образом истинный курс конвертации и часто впихивают туда скрытые % за конвертацию. Как насчет отмены этой комиссии 1% за конвертацию? Или вы еще не созрели на это как другие банки?
4) Что это за партизанщина с начислением кешбека по карте Викенд? Почему нет данных о суммах датах и торговцах по кнопке "кешбек"? Это как безмерное поле для аферы. Планируете исправить это? Если да, то когда?
Будете игнорить - расширю список вапросов. :wink:
Адвокатов таса прошу не беспокоить меня своей назойливостью, знаю вы тут шаритесь пачками, проходите мимо, вопросы адресованы офпреду. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:18

  Flamingo написав:
  Олег196 написав:А немцы молодцы.

Конечно молодцы - потому как у них кроме "приобретения гражданства" есть и Гражданство по факту рождения в Германии, имеющие право на которое не сдают никаких экзаменов на знание языка, истории и т.п. :mrgreen:

Не путайте с гражданством по факту рождения в США, которое скоро закончится.
Немцы молодцы. :mrgreen:
Олег196
 
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