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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2855285628572858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:18

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня обновился т2ю, кто знает что там нового, а то в описании - шишь.
Maksi2
 
Повідомлень: 156
З нами з: 18.06.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:22

  Maksi2 написав:TASCOMBANK
Вопросы к вам:
1) Возможность покупки GBP в Тas2u, для Б5 и викенда. На Викенде счет в GBP есть, а положить на него нет возможности? Зачем он тогда нужен?
2) Возможность обменивать валюту на мультивалютной карте Викенд и между валютными Б5. Без этого вся мультивалютность - теряется. Или вы предлагаете менять валюту через продажу и покупку вам на радость?
3) Отображение курса конвертации для каждой валютной операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию, в случаях когда он применяется. Бытует мнение что банки скрывают таким образом истинный курс конвертации и часто впихивают туда скрытые % за конвертацию. Как насчет отмены этой комиссии 1% за конвертацию? Или вы еще не созрели на это как другие банки?
4) Что это за партизанщина с начислением кешбека по карте Викенд? Почему нет данных о суммах датах и торговцах по кнопке "кешбек"? Это как безмерное поле для аферы. Планируете исправить это? Если да, то когда?
Будете игнорить - расширю список вапросов. :wink:
Адвокатов таса прошу не беспокоить меня своей назойливостью, знаю вы тут шаритесь пачками, проходите мимо, вопросы адресованы офпреду. :mrgreen:

Я не адвокат таза, это точно.
Просто карта Викенд скоро починет в бозе. Новые уже не выдают.
Кешбэк там начисляется и выводится совсем не так, как на больших пятерках.
Олег196
 
Повідомлень: 25
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:26

  Олег196 написав:Я не адвокат таза, это точно.
Просто карта Викенд скоро починет в бозе. Новые уже не выдают.
Кешбэк там начисляется и выводится совсем не так, как на больших пятерках.

Читал, в курсе )
И как, вам нравится "такое" начисление, а если точнее его отсутствие? Считаете это нормой? Очевидно что это сделано для того чтобы клиент тратил более чем лимит 777 грн кешбека в месяц - без остановки, а прикрываются магической фразой, что начисление не как на Б5, часто слышу тут эту аналогию как вброс в массы) Как думаете банк в состоянии сделать все по уму или все останется и дальше через жо**?
Новые викенды не выдают, а старые перевыпускают. Таз тут в теме говорит что по окнчании срока действия карты викенд - выдадут новую именную. Проверим потом )
Maksi2
 
Повідомлень: 156
З нами з: 18.06.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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  #<1 ... 2855285628572858
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