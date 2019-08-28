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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2855285628572858 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 179 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 39 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 179 Додано: Сер 28 сер, 2019 22:18 Re: ТАСКОМБАНК Сегодня обновился т2ю, кто знает что там нового, а то в описании - шишь. Maksi2 Повідомлень: 156 З нами з: 18.06.19 Подякував: 32 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 22:22 Maksi2 написав: TASCOMBANK

Вопросы к вам:

1) Возможность покупки GBP в Тas2u, для Б5 и викенда. На Викенде счет в GBP есть, а положить на него нет возможности? Зачем он тогда нужен?

2) Возможность обменивать валюту на мультивалютной карте Викенд и между валютными Б5. Без этого вся мультивалютность - теряется. Или вы предлагаете менять валюту через продажу и покупку вам на радость?

3) Отображение курса конвертации для каждой валютной операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию, в случаях когда он применяется. Бытует мнение что банки скрывают таким образом истинный курс конвертации и часто впихивают туда скрытые % за конвертацию. Как насчет отмены этой комиссии 1% за конвертацию? Или вы еще не созрели на это как другие банки?

4) Что это за партизанщина с начислением кешбека по карте Викенд? Почему нет данных о суммах датах и торговцах по кнопке "кешбек"? Это как безмерное поле для аферы. Планируете исправить это? Если да, то когда?

Будете игнорить - расширю список вапросов.

Адвокатов таса прошу не беспокоить меня своей назойливостью, знаю вы тут шаритесь пачками, проходите мимо, вопросы адресованы офпреду. Вопросы к вам:1) Возможность покупки GBP в Тas2u, для Б5 и викенда. На Викенде счет в GBP есть, а положить на него нет возможности? Зачем он тогда нужен?2) Возможность обменивать валюту на мультивалютной карте Викенд и между валютными Б5. Без этого вся мультивалютность - теряется. Или вы предлагаете менять валюту через продажу и покупку вам на радость?3) Отображение курса конвертации для каждой валютной операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию, в случаях когда он применяется. Бытует мнение что банки скрывают таким образом истинный курс конвертации и часто впихивают туда скрытые % за конвертацию. Как насчет отмены этой комиссии 1% за конвертацию? Или вы еще не созрели на это как другие банки?4) Что это за партизанщина с начислением кешбека по карте Викенд? Почему нет данных о суммах датах и торговцах по кнопке "кешбек"? Это как безмерное поле для аферы. Планируете исправить это? Если да, то когда?Будете игнорить - расширю список вапросов.Адвокатов таса прошу не беспокоить меня своей назойливостью, знаю вы тут шаритесь пачками, проходите мимо, вопросы адресованы офпреду.

Я не адвокат таза, это точно.

Просто карта Викенд скоро починет в бозе. Новые уже не выдают.

Кешбэк там начисляется и выводится совсем не так, как на больших пятерках. Я не адвокат таза, это точно.Просто карта Викенд скоро починет в бозе. Новые уже не выдают.Кешбэк там начисляется и выводится совсем не так, как на больших пятерках. Олег196 Повідомлень: 25 З нами з: 27.08.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 22:26 Олег196 написав: Я не адвокат таза, это точно.

Просто карта Викенд скоро починет в бозе. Новые уже не выдают.

Кешбэк там начисляется и выводится совсем не так, как на больших пятерках. Я не адвокат таза, это точно.Просто карта Викенд скоро починет в бозе. Новые уже не выдают.Кешбэк там начисляется и выводится совсем не так, как на больших пятерках.

Читал, в курсе )

И как, вам нравится "такое" начисление, а если точнее его отсутствие? Считаете это нормой? Очевидно что это сделано для того чтобы клиент тратил более чем лимит 777 грн кешбека в месяц - без остановки, а прикрываются магической фразой, что начисление не как на Б5, часто слышу тут эту аналогию как вброс в массы) Как думаете банк в состоянии сделать все по уму или все останется и дальше через жо**?

Новые викенды не выдают, а старые перевыпускают. Таз тут в теме говорит что по окнчании срока действия карты викенд - выдадут новую именную. Проверим потом ) Читал, в курсе )И как, вам нравится "такое" начисление, а если точнее его отсутствие? Считаете это нормой? Очевидно что это сделано для того чтобы клиент тратил более чем лимит 777 грн кешбека в месяц - без остановки, а прикрываются магической фразой, что начисление не как на Б5, часто слышу тут эту аналогию как вброс в массы) Как думаете банк в состоянии сделать все по уму или все останется и дальше через жо**?Новые викенды не выдают, а старые перевыпускают. Таз тут в теме говорит что по окнчании срока действия карты викенд - выдадут новую именную. Проверим потом ) Maksi2 Повідомлень: 156 З нами з: 18.06.19 Подякував: 32 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2855285628572858 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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