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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 22:18
Сегодня обновился т2ю, кто знает что там нового, а то в описании - шишь.
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Maksi2
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Додано: Сер 28 сер, 2019 22:22
Maksi2 написав:TASCOMBANK
Вопросы к вам:
1) Возможность покупки GBP в Тas2u, для Б5 и викенда. На Викенде счет в GBP есть, а положить на него нет возможности? Зачем он тогда нужен?
2) Возможность обменивать валюту на мультивалютной карте Викенд и между валютными Б5. Без этого вся мультивалютность - теряется. Или вы предлагаете менять валюту через продажу и покупку вам на радость?
3) Отображение курса конвертации для каждой валютной операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию, в случаях когда он применяется. Бытует мнение что банки скрывают таким образом истинный курс конвертации и часто впихивают туда скрытые % за конвертацию. Как насчет отмены этой комиссии 1% за конвертацию? Или вы еще не созрели на это как другие банки?
4) Что это за партизанщина с начислением кешбека по карте Викенд? Почему нет данных о суммах датах и торговцах по кнопке "кешбек"? Это как безмерное поле для аферы. Планируете исправить это? Если да, то когда?
Будете игнорить - расширю список вапросов.
Адвокатов таса прошу не беспокоить меня своей назойливостью, знаю вы тут шаритесь пачками, проходите мимо, вопросы адресованы офпреду.
Я не адвокат таза, это точно.
Просто карта Викенд скоро починет в бозе. Новые уже не выдают.
Кешбэк там начисляется и выводится совсем не так, как на больших пятерках.
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Олег196
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Додано: Сер 28 сер, 2019 22:26
Олег196 написав:
Я не адвокат таза, это точно.
Просто карта Викенд скоро починет в бозе. Новые уже не выдают.
Кешбэк там начисляется и выводится совсем не так, как на больших пятерках.
Читал, в курсе )
И как, вам нравится "такое" начисление, а если точнее его отсутствие? Считаете это нормой? Очевидно что это сделано для того чтобы клиент тратил более чем лимит 777 грн кешбека в месяц - без остановки, а прикрываются магической фразой, что начисление не как на Б5, часто слышу тут эту аналогию как вброс в массы) Как думаете банк в состоянии сделать все по уму или все останется и дальше через жо**?
Новые викенды не выдают, а старые перевыпускают. Таз тут в теме говорит что по окнчании срока действия карты викенд - выдадут новую именную. Проверим потом )
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Maksi2
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