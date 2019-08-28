Maksi2 написав:TASCOMBANK Вопросы к вам: 1) Возможность покупки GBP в Тas2u, для Б5 и викенда. На Викенде счет в GBP есть, а положить на него нет возможности? Зачем он тогда нужен? 2) Возможность обменивать валюту на мультивалютной карте Викенд и между валютными Б5. Без этого вся мультивалютность - теряется. Или вы предлагаете менять валюту через продажу и покупку вам на радость? 3) Отображение курса конвертации для каждой валютной операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию, в случаях когда он применяется. Бытует мнение что банки скрывают таким образом истинный курс конвертации и часто впихивают туда скрытые % за конвертацию. Как насчет отмены этой комиссии 1% за конвертацию? Или вы еще не созрели на это как другие банки? 4) Что это за партизанщина с начислением кешбека по карте Викенд? Почему нет данных о суммах датах и торговцах по кнопке "кешбек"? Это как безмерное поле для аферы. Планируете исправить это? Если да, то когда? Будете игнорить - расширю список вапросов. Адвокатов таса прошу не беспокоить меня своей назойливостью, знаю вы тут шаритесь пачками, проходите мимо, вопросы адресованы офпреду.
Я не адвокат таза, это точно. Просто карта Викенд скоро починет в бозе. Новые уже не выдают. Кешбэк там начисляется и выводится совсем не так, как на больших пятерках.
Олег196 написав:Я не адвокат таза, это точно. Просто карта Викенд скоро починет в бозе. Новые уже не выдают. Кешбэк там начисляется и выводится совсем не так, как на больших пятерках.
Читал, в курсе ) И как, вам нравится "такое" начисление, а если точнее его отсутствие? Считаете это нормой? Очевидно что это сделано для того чтобы клиент тратил более чем лимит 777 грн кешбека в месяц - без остановки, а прикрываются магической фразой, что начисление не как на Б5, часто слышу тут эту аналогию как вброс в массы) Как думаете банк в состоянии сделать все по уму или все останется и дальше через жо**? Новые викенды не выдают, а старые перевыпускают. Таз тут в теме говорит что по окнчании срока действия карты викенд - выдадут новую именную. Проверим потом )
Коллеги, а кто участвовал в этой акции "24% к ДНУ" - там разве кэшбек был фиксированный за участие? Я думал там будет % от суммы трат. А сейчас смотрю в начислениях - отдельно упали 250 грн. грязными + по каждой транзакции еще %, положенный по б5. А общих трат у мну получилось на около 800 нрн. То есть можно было не париться, а купить булочку в кафе за 8 грн.?
Flamingo написав:Коллеги, а кто участвовал в этой акции "24% к ДНУ" - там разве кэшбек был фиксированный за участие? Я думал там будет % от суммы трат. А сейчас смотрю в начислениях - отдельно упали 250 грн. грязными + по каждой транзакции еще %, положенный по б5. А общих трат у мну получилось на около 800 нрн. То есть можно было не париться, а купить булочку в кафе за 8 грн.?
Упало почти столько сколько потратил, но из 24% вычли налоги, и стало примерно 21.6% чистыми. А по вике лимит не 777 - 19.5% = 625 грн чистыми?
Flamingo написав:Конечно молодцы - потому как у них кроме "приобретения гражданства" есть и Гражданство по факту рождения в Германии, имеющие право на которое не сдают никаких экзаменов на знание языка, истории и т.п.
Не путайте с гражданством по факту рождения в США, которое скоро закончится. Немцы молодцы.
Я и не путаю. Вы по поводу сша ответили на мой пост где я призывал отличать приобретенное гражданство от гражданства по рождению, а не мешать все в кучу.
Поверьте, немцы тоже снова наведут в этом деле порядок. Они молодцы. Нужно знать язык и историю страны, где хочешь быть не просто жителем, а гражданином.
Flamingo написав:Коллеги, а кто участвовал в этой акции "24% к ДНУ" - там разве кэшбек был фиксированный за участие? Я думал там будет % от суммы трат. А сейчас смотрю в начислениях - отдельно упали 250 грн. грязными + по каждой транзакции еще %, положенный по б5. А общих трат у мну получилось на около 800 нрн. То есть можно было не париться, а купить булочку в кафе за 8 грн.?
У нас, вроде, насчитали процент от суммы трат. По одной карте 250, а по другой 185, 78 грн.
Востаннє редагувалось Олег196 в Сер 28 сер, 2019 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo написав:Коллеги, а кто участвовал в этой акции "24% к ДНУ" - там разве кэшбек был фиксированный за участие? Я думал там будет % от суммы трат. А сейчас смотрю в начислениях - отдельно упали 250 грн. грязными + по каждой транзакции еще %, положенный по б5. А общих трат у мну получилось на около 800 нрн. То есть можно было не париться, а купить булочку в кафе за 8 грн.?
Упало почти столько сколько потратил, но из 24% вычли налоги, и стало примерно 21.6% чистыми. А по вике лимит не 625 грн чистыми и 777 грн грязными?
Я уже свои вывел и пересчитал - получилось вместе с обычным кэшбеком б5 таки 24% чистыми. Кэшбек Виики это отдельная программа и максимально-возможный месячный размер кэшбека там 500.71 грн. чистыми. Проверено несколько раз. Сколько это грязными не интересовался, хотя у Таси эта цифра тоже есть, просто в отличии от 777 по б5 она не особо светится