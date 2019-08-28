Flamingo написав:Коллеги, а кто участвовал в этой акции "24% к ДНУ" - там разве кэшбек был фиксированный за участие? Я думал там будет % от суммы трат. А сейчас смотрю в начислениях - отдельно упали 250 грн. грязными + по каждой транзакции еще %, положенный по б5. А общих трат у мну получилось на около 800 нрн. То есть можно было не париться, а купить булочку в кафе за 8 грн.?
У нас, вроде, насчитали процент от суммы.
У меня по б5 по 4 операциям было 5 начислений - 4 шт. обычные по % для б5 + пятая просто 250 грн. С назначением "за участие в акции". Я был уверен, что 250 начислят только если сумма трат будет больше или равно 250/24%=1041.66 грн. У меня сумма трат меньше и довольно значительно. Значит либо я чегото не допонял, либо не так посчитал.
Flamingo Глянул в файлы, по Б5 - 777 грязными, по вике 622 грязными. Как вы определяете что хватит свинорылить и что уже 500 кешбека по вике собралось, ведь это нигде не отображается? Вручную ведете бухгалтерию, или звоните на ГЛ или не дотягиваете до 500 или спонсируете тас?