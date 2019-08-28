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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2856285728582859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:22

  Олег196 написав:
  Flamingo написав:Коллеги, а кто участвовал в этой акции "24% к ДНУ" - там разве кэшбек был фиксированный за участие? Я думал там будет % от суммы трат. А сейчас смотрю в начислениях - отдельно упали 250 грн. грязными + по каждой транзакции еще %, положенный по б5. А общих трат у мну получилось на около 800 нрн. То есть можно было не париться, а купить булочку в кафе за 8 грн.?

У нас, вроде, насчитали процент от суммы.

У меня по б5 по 4 операциям было 5 начислений - 4 шт. обычные по % для б5 + пятая просто 250 грн. С назначением "за участие в акции". Я был уверен, что 250 начислят только если сумма трат будет больше или равно 250/24%=1041.66 грн. У меня сумма трат меньше и довольно значительно. Значит либо я чегото не допонял, либо не так посчитал.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:27

  Олег196 написав:
  Stringer написав:Ну хватит уже кормить тролля

Так не кормите. :wink:

Да прибейте уже этого тролля
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:27

Flamingo Глянул в файлы, по Б5 - 777 грязными, по вике 622 грязными. Как вы определяете что хватит свинорылить и что уже 500 кешбека по вике собралось, ведь это нигде не отображается? Вручную ведете бухгалтерию, или звоните на ГЛ или не дотягиваете до 500 или спонсируете тас?
Maksi2
 
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