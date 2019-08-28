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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2856285728582859 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 179 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 39 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 179 Додано: Сер 28 сер, 2019 23:22 Олег196 написав: Flamingo написав: Коллеги, а кто участвовал в этой акции "24% к ДНУ" - там разве кэшбек был фиксированный за участие? Я думал там будет % от суммы трат. А сейчас смотрю в начислениях - отдельно упали 250 грн. грязными + по каждой транзакции еще %, положенный по б5. А общих трат у мну получилось на около 800 нрн. То есть можно было не париться, а купить булочку в кафе за 8 грн.? Коллеги, а кто участвовал в этой акции "24% к ДНУ" - там разве кэшбек был фиксированный за участие? Я думал там будет % от суммы трат. А сейчас смотрю в начислениях - отдельно упали 250 грн. грязными + по каждой транзакции еще %, положенный по б5. А общих трат у мну получилось на около 800 нрн. То есть можно было не париться, а купить булочку в кафе за 8 грн.?

У нас, вроде, насчитали процент от суммы. У нас, вроде, насчитали процент от суммы.

У меня по б5 по 4 операциям было 5 начислений - 4 шт. обычные по % для б5 + пятая просто 250 грн. С назначением "за участие в акции". Я был уверен, что 250 начислят только если сумма трат будет больше или равно 250/24%=1041.66 грн. У меня сумма трат меньше и довольно значительно. Значит либо я чегото не допонял, либо не так посчитал. У меня по б5 по 4 операциям было 5 начислений - 4 шт. обычные по % для б5 + пятая просто 250 грн. С назначением "за участие в акции". Я был уверен, что 250 начислят только если сумма трат будет больше или равно 250/24%=1041.66 грн. У меня сумма трат меньше и довольно значительно. Значит либо я чегото не допонял, либо не так посчитал. Flamingo

Повідомлень: 2782 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 23:27 Олег196 написав: Stringer написав: Ну хватит уже кормить тролля Ну хватит уже кормить тролля

Так не кормите. Так не кормите.

Да прибейте уже этого тролля Да прибейте уже этого тролля F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9766 З нами з: 23.01.13 Подякував: 277 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2019 23:27 Flamingo Глянул в файлы, по Б5 - 777 грязными, по вике 622 грязными. Как вы определяете что хватит свинорылить и что уже 500 кешбека по вике собралось, ведь это нигде не отображается? Вручную ведете бухгалтерию, или звоните на ГЛ или не дотягиваете до 500 или спонсируете тас? Maksi2 Повідомлень: 158 З нами з: 18.06.19 Подякував: 32 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2856285728582859 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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