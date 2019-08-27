Flamingo написав:Коллеги, а кто участвовал в этой акции "24% к ДНУ" - там разве кэшбек был фиксированный за участие? Я думал там будет % от суммы трат. А сейчас смотрю в начислениях - отдельно упали 250 грн. грязными + по каждой транзакции еще %, положенный по б5. А общих трат у мну получилось на около 800 нрн. То есть можно было не париться, а купить булочку в кафе за 8 грн.?
У нас, вроде, насчитали процент от суммы.
У меня по б5 по 4 операциям было 5 начислений - 4 шт. обычные по % для б5 + пятая просто 250 грн. С назначением "за участие в акции". Я был уверен, что 250 начислят только если сумма трат будет больше или равно 250/24%=1041.66 грн. У меня сумма трат меньше и довольно значительно. Значит либо я чегото не допонял, либо не так посчитал.
Flamingo Глянул в файлы, по Б5 - 777 грязными, по вике 622 грязными. Как вы определяете что хватит свинорылить и что уже 500 кешбека по вике собралось, ведь это нигде не отображается? Вручную ведете бухгалтерию, или звоните на ГЛ или не дотягиваете до 500 или спонсируете тас?
Кащей написав:Не намекнете на возможную природу фэйла?
+1. Можете тоже подсказать в Л.С.? На Билявку Онлайн сработает? Благодарю за помощь.
mustbe написав:То есть для того, чтобы голосовать - нужно сдавать какие-то экзамены ? Интересный подход. Тупость зашкаливает
Тупость зашкаливает у тех, кто не может сдать экзамен, например, по 1-му классу математики, но сейчас его голос засчитывается для влияния на целое государство. Так же зашкаливает и у тех, кто не имеет ничего против этого или против того, что влияет на государство тот, кто не воспринимает себя полезной частичкой страны. Вы не даете голоса грибкам и другим паразитам, так? А вот от лейкоцитов до митохондрий в клетках - другое дело?
Maksi2 написав:Flamingo Глянул в файлы, по Б5 - 777 грязными, по вике 622 грязными. Как вы определяете что хватит свинорылить и что уже 500 кешбека по вике собралось, ведь это нигде не отображается? Вручную ведете бухгалтерию, или звоните на ГЛ или не дотягиваете до 500 или спонсируете тас?
У меня основная специальность бухучет и АХД + с компУтером немножко дружу, поэтому веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз и то когда надо было срочно оплатить в конце месяца незапланированную трату а самый большой кэшбек получался если оплатить его имеющимся остаткои Виики (например подвернулась 3-х дневная акция по авиабилетам, заканчивающаяся в последний день месяца, а симины карты уже обработаны). Так что спонсорством Таси я такое не считаю