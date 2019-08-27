Додано: Чет 29 сер, 2019 00:42

Кащей написав: Не намекнете на возможную природу фэйла? Не намекнете на возможную природу фэйла?

mustbe написав: То есть для того, чтобы голосовать - нужно сдавать какие-то экзамены ?

Интересный подход. Тупость зашкаливает То есть для того, чтобы голосовать - нужно сдавать какие-то экзамены ?Интересный подход. Тупость зашкаливает

+1. Можете тоже подсказать в Л.С.? На Билявку Онлайн сработает? Благодарю за помощь.Тупость зашкаливает у тех, кто не может сдать экзамен, например, по 1-му классу математики, но сейчас его голос засчитывается для влияния на целое государство.Так же зашкаливает и у тех, кто не имеет ничего против этого или против того, что влияет на государство тот, кто не воспринимает себя полезной частичкой страны.Вы не даете голоса грибкам и другим паразитам, так? А вот от лейкоцитов до митохондрий в клетках - другое дело?