Flamingo написав:Коллеги, а кто участвовал в этой акции "24% к ДНУ" - там разве кэшбек был фиксированный за участие? Я думал там будет % от суммы трат. А сейчас смотрю в начислениях - отдельно упали 250 грн. грязными + по каждой транзакции еще %, положенный по б5. А общих трат у мну получилось на около 800 нрн. То есть можно было не париться, а купить булочку в кафе за 8 грн.?
У нас, вроде, насчитали процент от суммы.
У меня по б5 по 4 операциям было 5 начислений - 4 шт. обычные по % для б5 + пятая просто 250 грн. С назначением "за участие в акции". Я был уверен, что 250 начислят только если сумма трат будет больше или равно 250/24%=1041.66 грн. У меня сумма трат меньше и довольно значительно. Значит либо я чегото не допонял, либо не так посчитал.
Flamingo Глянул в файлы, по Б5 - 777 грязными, по вике 622 грязными. Как вы определяете что хватит свинорылить и что уже 500 кешбека по вике собралось, ведь это нигде не отображается? Вручную ведете бухгалтерию, или звоните на ГЛ или не дотягиваете до 500 или спонсируете тас?
Maksi2 написав:Flamingo Глянул в файлы, по Б5 - 777 грязными, по вике 622 грязными. Как вы определяете что хватит свинорылить и что уже 500 кешбека по вике собралось, ведь это нигде не отображается? Вручную ведете бухгалтерию, или звоните на ГЛ или не дотягиваете до 500 или спонсируете тас?
У меня основная специальность бухучет и АХД + с компУтером немножко дружу, поэтому веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз и то когда надо было срочно оплатить в конце месяца незапланированную трату а самый большой кэшбек получался если оплатить его имеющимся остаткои Виики (например подвернулась 3-х дневная акция по авиабилетам, заканчивающаяся в последний день месяца, а симины карты уже обработаны). Так что спонсорством Таси я такое не считаю
TASCOMBANK, калi ласка, напомните пункт ДКБО, в котором регламентируются сроки по операциям refund. Я всё жду разблокирования моих кровных денежных средств на платёжной карте WC... Вот как раз сегодня после 9 утра, когда у вас обновиться база, они должны быть уже разблокированы.
Напомню дата и время запросов на авторизацию оплаты покупки в интернет-магазине -- 29.07.2019 11:55:34 (ID 524817651) и 29.07.2019 11:42:47 (ID 524813297), а запросы на авторизацию возврата -- 29.07.2019 15:45:00 (ID 524882568) и 29.07.2019 15:44:44 (ID 524882505) соответственно. После написания поста в закрытой группе facebook по тестированию TAS2U со мной связался представитель банка и сообщил о том, что средства разблокируются автоматически через 30 календарных дней. Удивительно, что в вашем контакт-центре до этого мне вешали лапшу про 45 дней и не могли явно сказать календарных или банковских. В сети откопал русскоязычные правила МПС mastercard и там есть упоминание про 30 календарных дней (день авторизации\операции считается нулевым днём), в рамках которых передаётся клиринговый файл на платёжный клиринг в Платёжный клиринговый центр.
ps И у меня такое чувство, что банк мог эти средства разблокировать вручную раньше на основании моего заявления...