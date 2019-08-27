Додано: Чет 29 сер, 2019 06:48

TASCOMBANK, калi ласка, напомните пункт ДКБО, в котором регламентируются сроки по операциям refund.

Я всё жду разблокирования моих кровных денежных средств на платёжной карте WC... Вот как раз сегодня после 9 утра, когда у вас обновиться база, они должны быть уже разблокированы.



Напомню дата и время запросов на авторизацию оплаты покупки в интернет-магазине -- 29.07.2019 11:55:34 (ID 524817651) и 29.07.2019 11:42:47 (ID 524813297), а запросы на авторизацию возврата -- 29.07.2019 15:45:00 (ID 524882568) и 29.07.2019 15:44:44 (ID 524882505) соответственно.

После написания поста в закрытой группе facebook по тестированию TAS2U со мной связался представитель банка и сообщил о том, что средства разблокируются автоматически через 30 календарных дней. Удивительно, что в вашем контакт-центре до этого мне вешали лапшу про 45 дней и не могли явно сказать календарных или банковских.

В сети откопал русскоязычные правила МПС mastercard и там есть упоминание про 30 календарных дней (день авторизации\операции считается нулевым днём), в рамках которых передаётся клиринговый файл на платёжный клиринг в Платёжный клиринговый центр.



ps И у меня такое чувство, что банк мог эти средства разблокировать вручную раньше на основании моего заявления...