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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2855285628572858>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 03:17

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:
  2XL написав:Напомните, пожалуйста, есть как тянуть р2р на Вику, на дебетовый гривневый счёт? Это платно?


Зачисление средств на карту Викенд будет без комиссии.
Вопрос был "как". Мне что, нужно клещами ответы вытягивать?
Платежи-перевод на карту рисует комиссию.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 04:44

  2XL написав:
TASCOMBANK написав:
  2XL написав:Напомните, пожалуйста, есть как тянуть р2р на Вику, на дебетовый гривневый счёт? Это платно?


Зачисление средств на карту Викенд будет без комиссии.
Вопрос был "как". Мне что, нужно клещами ответы вытягивать?
Платежи-перевод на карту рисует комиссию.

Да как угодно - то есть любым р2р сервисом где с вашего донора не возьмут комис (моня, пумба). А тася зачисление такого р2р априори проведет на дебетный счет Виики.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 04:55

  Maksi2 написав:Flamingo Глянул в файлы, по Б5 - 777 грязными, по вике 622 грязными. Как вы определяете что хватит свинорылить и что уже 500 кешбека по вике собралось, ведь это нигде не отображается? Вручную ведете бухгалтерию, или звоните на ГЛ или не дотягиваете до 500 или спонсируете тас?

У меня основная специальность бухучет и АХД + с компУтером немножко дружу, поэтому веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз и то когда надо было срочно оплатить в конце месяца незапланированную трату а самый большой кэшбек получался если оплатить его имеющимся остаткои Виики (например подвернулась 3-х дневная акция по авиабилетам, заканчивающаяся в последний день месяца, а симины карты уже обработаны). Так что спонсорством Таси я такое не считаю
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 05:19

  TASCOMBANK написав:
  ramaz написав:
  Искатель написав:"... до 27.08.19"

"... до 27.08.19" светится по Б5 и Вике


Добрый день, да всё верно.
Новая дата в TAS2U будет отображаться уже после расчёта ОМП, т.е. 02.09.

Но раньше ведь было не так! Еще в прошлом месяце было не так!
"Покращили"?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 06:48

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, калi ласка, напомните пункт ДКБО, в котором регламентируются сроки по операциям refund.
Я всё жду разблокирования моих кровных денежных средств на платёжной карте WC... Вот как раз сегодня после 9 утра, когда у вас обновиться база, они должны быть уже разблокированы.

Напомню дата и время запросов на авторизацию оплаты покупки в интернет-магазине -- 29.07.2019 11:55:34 (ID 524817651) и 29.07.2019 11:42:47 (ID 524813297), а запросы на авторизацию возврата -- 29.07.2019 15:45:00 (ID 524882568) и 29.07.2019 15:44:44 (ID 524882505) соответственно.
После написания поста в закрытой группе facebook по тестированию TAS2U со мной связался представитель банка и сообщил о том, что средства разблокируются автоматически через 30 календарных дней. Удивительно, что в вашем контакт-центре до этого мне вешали лапшу про 45 дней и не могли явно сказать календарных или банковских.
В сети откопал русскоязычные правила МПС mastercard и там есть упоминание про 30 календарных дней (день авторизации\операции считается нулевым днём), в рамках которых передаётся клиринговый файл на платёжный клиринг в Платёжный клиринговый центр.

ps И у меня такое чувство, что банк мог эти средства разблокировать вручную раньше на основании моего заявления...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:33

Re: ТАСКОМБАНК

Если Викендом платить в субботу 31го, то КБ пойдёт в сентябрь?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:35

  Amid написав:Если Викендом платить в субботу 31го, то КБ пойдёт в сентябрь?

Да. И если платить 30го тоже. Плюс большая часть кэшбека даже по сегодняшним тратам пройдет тоже сентябрем
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:48

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo написав: любым р2р сервисом где с вашего донора не возьмут комис
Там возьмут комиссию. Именно по этой причине вопрос задан в этой теме.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:58

шо за "там"?
посоветовали пумбу и моню
кто из них там?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:28

  2XL написав:
Flamingo написав: любым р2р сервисом где с вашего донора не возьмут комис
Там возьмут комиссию. Именно по этой причине вопрос задан в этой теме.

Выводите оттуда где р2р платный тем способом который ТАМ бесплатный. Помещаете туда откуда р2р бесплатно. Пополняете виику. Бинго!
Flamingo
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