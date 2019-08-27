Вопрос был "как". Мне что, нужно клещами ответы вытягивать?
Платежи-перевод на карту рисует комиссию.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 03:17
Re: ТАСКОМБАНК
Вопрос был "как". Мне что, нужно клещами ответы вытягивать?
Платежи-перевод на карту рисует комиссию.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 29 сер, 2019 04:44
Да как угодно - то есть любым р2р сервисом где с вашего донора не возьмут комис (моня, пумба). А тася зачисление такого р2р априори проведет на дебетный счет Виики.
Додано: Чет 29 сер, 2019 04:55
У меня основная специальность бухучет и АХД + с компУтером немножко дружу, поэтому веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз и то когда надо было срочно оплатить в конце месяца незапланированную трату а самый большой кэшбек получался если оплатить его имеющимся остаткои Виики (например подвернулась 3-х дневная акция по авиабилетам, заканчивающаяся в последний день месяца, а симины карты уже обработаны). Так что спонсорством Таси я такое не считаю
Додано: Чет 29 сер, 2019 05:19
Додано: Чет 29 сер, 2019 06:48
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, калi ласка, напомните пункт ДКБО, в котором регламентируются сроки по операциям refund.
Я всё жду разблокирования моих кровных денежных средств на платёжной карте WC... Вот как раз сегодня после 9 утра, когда у вас обновиться база, они должны быть уже разблокированы.
Напомню дата и время запросов на авторизацию оплаты покупки в интернет-магазине -- 29.07.2019 11:55:34 (ID 524817651) и 29.07.2019 11:42:47 (ID 524813297), а запросы на авторизацию возврата -- 29.07.2019 15:45:00 (ID 524882568) и 29.07.2019 15:44:44 (ID 524882505) соответственно.
После написания поста в закрытой группе facebook по тестированию TAS2U со мной связался представитель банка и сообщил о том, что средства разблокируются автоматически через 30 календарных дней. Удивительно, что в вашем контакт-центре до этого мне вешали лапшу про 45 дней и не могли явно сказать календарных или банковских.
В сети откопал русскоязычные правила МПС mastercard и там есть упоминание про 30 календарных дней (день авторизации\операции считается нулевым днём), в рамках которых передаётся клиринговый файл на платёжный клиринг в Платёжный клиринговый центр.
ps И у меня такое чувство, что банк мог эти средства разблокировать вручную раньше на основании моего заявления...
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:33
Re: ТАСКОМБАНК
Если Викендом платить в субботу 31го, то КБ пойдёт в сентябрь?
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:35
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:48
Re: ТАСКОМБАНК
Там возьмут комиссию. Именно по этой причине вопрос задан в этой теме.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 29 сер, 2019 08:28
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