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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:10
По поводу Кешбеков друга - теперь видимо придется писать полное ФИО друзей ибо по моим заявкам позвонили мне сегодня, представились из ТАСа по заявке кешбека и спросили ФИО, чтобы сработало.
Телефон с которого мне позвонили сейчас - 0442246720.
В принципе больше ничего не сказали.
Востаннє редагувалось Slx
в Чет 29 сер, 2019 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Slx
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Додано: Чет 29 сер, 2019 09:27
Flamingo написав:
веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз
А я не веду, поэтому хочу чтоб они сделали нормальное отображение кешбека по викенду, можно даже примерно такое как и на Б5, потому что покупки в розетке и такси где блокируются суммы - автоматом идут без кешбека, но мы то об этом не знаем и не видим и проконтролировать не можем, не люблю такое.
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Maksi2
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Додано: Чет 29 сер, 2019 09:49
Maksi2 написав: Flamingo написав:
веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз
А я не веду, поэтому хочу чтоб они сделали нормальное отображение кешбека по викенду, можно даже примерно такое как и на Б5, потому что покупки в розетке и такси где блокируются суммы - автоматом идут без кешбека, но мы то об этом не знаем и не видим и проконтролировать не можем, не люблю такое.
Ну кжшбек как бы дополнительное благо. Тася может считать что и так ежемесячно отчитывается о сумме кэбека выплатой его на счёт. Кто не согласен с сумой - может заказать выписку в отделении. Но таких я так понимаю единицы. Плюс как тут правильно птсали сам проект Виика решили дальше не развивать. Поэтому лично я сомневаюсь, что кто-то станет что-то допиливать по подвисшему в воздухе проекту
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Flamingo
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:20
Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?
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Ferlakur
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:35
Подскажите ФОПу новичку, где лучше открыть счёт? Склоняюсь к ТАС.
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mihasik
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