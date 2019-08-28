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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2855285628572858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:10

Re: ТАСКОМБАНК

По поводу Кешбеков друга - теперь видимо придется писать полное ФИО друзей ибо по моим заявкам позвонили мне сегодня, представились из ТАСа по заявке кешбека и спросили ФИО, чтобы сработало.

Телефон с которого мне позвонили сейчас - 0442246720.
В принципе больше ничего не сказали.
Востаннє редагувалось Slx в Чет 29 сер, 2019 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:27

  Flamingo написав:веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз

А я не веду, поэтому хочу чтоб они сделали нормальное отображение кешбека по викенду, можно даже примерно такое как и на Б5, потому что покупки в розетке и такси где блокируются суммы - автоматом идут без кешбека, но мы то об этом не знаем и не видим и проконтролировать не можем, не люблю такое.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:49

  Maksi2 написав:
  Flamingo написав:веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз

А я не веду, поэтому хочу чтоб они сделали нормальное отображение кешбека по викенду, можно даже примерно такое как и на Б5, потому что покупки в розетке и такси где блокируются суммы - автоматом идут без кешбека, но мы то об этом не знаем и не видим и проконтролировать не можем, не люблю такое.

Ну кжшбек как бы дополнительное благо. Тася может считать что и так ежемесячно отчитывается о сумме кэбека выплатой его на счёт. Кто не согласен с сумой - может заказать выписку в отделении. Но таких я так понимаю единицы. Плюс как тут правильно птсали сам проект Виика решили дальше не развивать. Поэтому лично я сомневаюсь, что кто-то станет что-то допиливать по подвисшему в воздухе проекту
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:20

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:35

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите ФОПу новичку, где лучше открыть счёт? Склоняюсь к ТАС.
mihasik
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