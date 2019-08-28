Flamingo написав:веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз
А я не веду, поэтому хочу чтоб они сделали нормальное отображение кешбека по викенду, можно даже примерно такое как и на Б5, потому что покупки в розетке и такси где блокируются суммы - автоматом идут без кешбека, но мы то об этом не знаем и не видим и проконтролировать не можем, не люблю такое.
Flamingo написав:веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз
А я не веду, поэтому хочу чтоб они сделали нормальное отображение кешбека по викенду, можно даже примерно такое как и на Б5, потому что покупки в розетке и такси где блокируются суммы - автоматом идут без кешбека, но мы то об этом не знаем и не видим и проконтролировать не можем, не люблю такое.
Ну кжшбек как бы дополнительное благо. Тася может считать что и так ежемесячно отчитывается о сумме кэбека выплатой его на счёт. Кто не согласен с сумой - может заказать выписку в отделении. Но таких я так понимаю единицы. Плюс как тут правильно птсали сам проект Виика решили дальше не развивать. Поэтому лично я сомневаюсь, что кто-то станет что-то допиливать по подвисшему в воздухе проекту
Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?
Maksi2 написав:TASCOMBANK Вопросы к вам: 1) Возможность покупки GBP в Тas2u, для Б5 и викенда. На Викенде счет в GBP есть, а положить на него нет возможности? Зачем он тогда нужен? 2) Возможность обменивать валюту на мультивалютной карте Викенд и между валютными Б5. Без этого вся мультивалютность - теряется. Или вы предлагаете менять валюту через продажу и покупку вам на радость? 3) Отображение курса конвертации для каждой валютной операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию, в случаях когда он применяется. Бытует мнение что банки скрывают таким образом истинный курс конвертации и часто впихивают туда скрытые % за конвертацию. Как насчет отмены этой комиссии 1% за конвертацию? Или вы еще не созрели на это как другие банки? 4) Что это за партизанщина с начислением кешбека по карте Викенд? Почему нет данных о суммах датах и торговцах по кнопке "кешбек"? Это как безмерное поле для аферы. Планируете исправить это? Если да, то когда? Будете игнорить - расширю список вапросов. Адвокатов таса прошу не беспокоить меня своей назойливостью, знаю вы тут шаритесь пачками, проходите мимо, вопросы адресованы офпреду.
Добрый день, передали ваши пожелания в ответственные подразделения.