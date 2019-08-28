RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2856285728582859>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:10

Re: ТАСКОМБАНК

По поводу Кешбеков друга - теперь видимо придется писать полное ФИО друзей ибо по моим заявкам позвонили мне сегодня, представились из ТАСа по заявке кешбека и спросили ФИО, чтобы сработало.

Телефон с которого мне позвонили сейчас - 0442246720.
В принципе больше ничего не сказали.
Востаннє редагувалось Slx в Чет 29 сер, 2019 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Slx
 
Повідомлень: 118
З нами з: 23.07.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:27

  Flamingo написав:веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз

А я не веду, поэтому хочу чтоб они сделали нормальное отображение кешбека по викенду, можно даже примерно такое как и на Б5, потому что покупки в розетке и такси где блокируются суммы - автоматом идут без кешбека, но мы то об этом не знаем и не видим и проконтролировать не можем, не люблю такое.
Maksi2
 
Повідомлень: 159
З нами з: 18.06.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:49

  Maksi2 написав:
  Flamingo написав:веду учет всех своих доходов и трат уже несколько лет. Можно сказать и вручную. Поэтому никуда не звоню + из лимита выбивался всего несколько раз

А я не веду, поэтому хочу чтоб они сделали нормальное отображение кешбека по викенду, можно даже примерно такое как и на Б5, потому что покупки в розетке и такси где блокируются суммы - автоматом идут без кешбека, но мы то об этом не знаем и не видим и проконтролировать не можем, не люблю такое.

Ну кжшбек как бы дополнительное благо. Тася может считать что и так ежемесячно отчитывается о сумме кэбека выплатой его на счёт. Кто не согласен с сумой - может заказать выписку в отделении. Но таких я так понимаю единицы. Плюс как тут правильно птсали сам проект Виика решили дальше не развивать. Поэтому лично я сомневаюсь, что кто-то станет что-то допиливать по подвисшему в воздухе проекту
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2788
З нами з: 20.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:20

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 14.10.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:35

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите ФОПу новичку, где лучше открыть счёт? Склоняюсь к ТАС.
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 812
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:12

  Maksi2 написав:TASCOMBANK
Вопросы к вам:
1) Возможность покупки GBP в Тas2u, для Б5 и викенда. На Викенде счет в GBP есть, а положить на него нет возможности? Зачем он тогда нужен?
2) Возможность обменивать валюту на мультивалютной карте Викенд и между валютными Б5. Без этого вся мультивалютность - теряется. Или вы предлагаете менять валюту через продажу и покупку вам на радость?
3) Отображение курса конвертации для каждой валютной операции, как это реализовано в других банках, а заодно и сумма комиссии за конвертацию, в случаях когда он применяется. Бытует мнение что банки скрывают таким образом истинный курс конвертации и часто впихивают туда скрытые % за конвертацию. Как насчет отмены этой комиссии 1% за конвертацию? Или вы еще не созрели на это как другие банки?
4) Что это за партизанщина с начислением кешбека по карте Викенд? Почему нет данных о суммах датах и торговцах по кнопке "кешбек"? Это как безмерное поле для аферы. Планируете исправить это? Если да, то когда?
Будете игнорить - расширю список вапросов. :wink:
Адвокатов таса прошу не беспокоить меня своей назойливостью, знаю вы тут шаритесь пачками, проходите мимо, вопросы адресованы офпреду. :mrgreen:



Добрый день, передали ваши пожелания в ответственные подразделения.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2692
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:27

  mihasik написав:Подскажите ФОПу новичку, где лучше открыть счёт? Склоняюсь к ТАС.


свіжачок від мінфіну для вас!


Де відкрити рахунок для ФОПа: порівнюємо тарифи 12 банків
https://minfin.com.ua/ua/2019/08/28/38672892/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5787
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:33

  greenozon написав:
  mihasik написав:Подскажите ФОПу новичку, где лучше открыть счёт? Склоняюсь к ТАС.


свіжачок від мінфіну для вас!


Де відкрити рахунок для ФОПа: порівнюємо тарифи 12 банків
https://minfin.com.ua/ua/2019/08/28/38672892/


Нужны ли терминалы или интернет эквайринг?
Важно ли снятие наличных?
Нужно ли оприходовать нал без посещения отделений?
Сколько будет безналовых платежей?
Будет ли работа с валютой?
И тд и тп

Невозможно советовать что-то без знаний специфики ФОПа.
curiousobro
 
Повідомлень: 2288
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:46

Перевипуск Б5 по терміну

Чи є варіанти безплатного перевипуску Б5 по терміну ?
Doda
 
Повідомлень: 140
З нами з: 23.11.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:01

  Doda написав:Чи є варіанти безплатного перевипуску Б5 по терміну ?



Згідно тарифів - https://tascombank.ua/files/_dod_3__kre ... aterka.pdf
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2692
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2856285728582859>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dengon, J, maxim2014, Vorlon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7210)
29.08.2019 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.