Ferlakur написав:Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?
Ferlakur написав:Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?
4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть
Спасибо, это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета. Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...
Востаннє редагувалось Ferlakur в Чет 29 сер, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Нужны ли терминалы или интернет эквайринг? Важно ли снятие наличных? Нужно ли оприходовать нал без посещения отделений? Сколько будет безналовых платежей? Будет ли работа с валютой? И тд и тп
Невозможно советовать что-то без знаний специфики ФОПа.
Так сложно сказать пока фоп ещё не работает. Но по прогнозам: Терминал да; Снятие наличных, на первом этапе,думаю, не понадобиться; Нал можно и с отделением,не критично; Безналичных платежей до 10, пока неизвестно; Валюта не предвидится.
Ferlakur написав:Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?
4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть
Спасибо, это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета. Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...
Валюта счёта должна совпадать. Злотые не зачислятся на счёт.
Ferlakur написав:Спасибо, это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета. Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...
Валюта счёта должна совпадать. Злотые не зачислятся на счёт.
Ferlakur написав:Спасибо, это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета. Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...
Валюта счёта должна совпадать. Злотые не зачислятся на счёт.