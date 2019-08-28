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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2856285728582859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:05

  Ferlakur написав:Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?

1. У привата сейчас есть акции по бесплатным переводам из Польши, посмотрите на странице
https://promos.privatbank.ua/

2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам

3. Переказ коштів з Європи в Україну (Без комісії)

Переказуйте гроші з картки Mastercard європейського банку на картку Mastercard будь-якого банку України
https://www.ipay.ua/ua/crossborder

4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 29 сер, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:08

2 ТАСКОМБАНК

Уважаемый представитель ТАСКОМБАНК

Уже пару дней в платежах вижу "Нарахування бонусів CashBack" с крупной суммы в статусе "В обработке"

Что это означает?
Что мне делать, чтобы он таки обработался?

Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:32

Re: ТАСКОМБАНК

  Вкладчик1234 написав:2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам


https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/zlotowka


Ідея банк - https://www.ideabank.ua/uk/about/blog/1 ... -ukrayinu/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:43

  Вкладчик1234 написав:
  Ferlakur написав:Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?

1. У привата сейчас есть акции по бесплатным переводам из Польши, посмотрите на странице
https://promos.privatbank.ua/

2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам

3. Переказ коштів з Європи в Україну (Без комісії)

Переказуйте гроші з картки Mastercard європейського банку на картку Mastercard будь-якого банку України

https://www.ipay.ua/ua/crossborder

4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть


Спасибо,
это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета.
Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...
Востаннє редагувалось Ferlakur в Чет 29 сер, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:54

  greenozon написав:
  mihasik написав:Подскажите ФОПу новичку, где лучше открыть счёт? Склоняюсь к ТАС.


свіжачок від мінфіну для вас!


Де відкрити рахунок для ФОПа: порівнюємо тарифи 12 банків
https://minfin.com.ua/ua/2019/08/28/38672892/

Ага, согласно статьи и пал выбор на ТАС
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:59

  curiousobro написав:
  greenozon написав:
  mihasik написав:Подскажите ФОПу новичку, где лучше открыть счёт? Склоняюсь к ТАС.


свіжачок від мінфіну для вас!


Де відкрити рахунок для ФОПа: порівнюємо тарифи 12 банків
https://minfin.com.ua/ua/2019/08/28/38672892/


Нужны ли терминалы или интернет эквайринг?
Важно ли снятие наличных?
Нужно ли оприходовать нал без посещения отделений?
Сколько будет безналовых платежей?
Будет ли работа с валютой?
И тд и тп

Невозможно советовать что-то без знаний специфики ФОПа.

Так сложно сказать пока фоп ещё не работает. Но по прогнозам:
Терминал да;
Снятие наличных, на первом этапе,думаю, не понадобиться;
Нал можно и с отделением,не критично;
Безналичных платежей до 10, пока неизвестно;
Валюта не предвидится.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:59

  Ferlakur написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Ferlakur написав:Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?

1. У привата сейчас есть акции по бесплатным переводам из Польши, посмотрите на странице
https://promos.privatbank.ua/

2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам

3. Переказ коштів з Європи в Україну (Без комісії)

Переказуйте гроші з картки Mastercard європейського банку на картку Mastercard будь-якого банку України

https://www.ipay.ua/ua/crossborder

4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть


Спасибо,
это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета.
Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...



Валюта счёта должна совпадать. Злотые не зачислятся на счёт.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:07

  TASCOMBANK написав:
  Ferlakur написав:Спасибо,
это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета.
Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...



Валюта счёта должна совпадать. Злотые не зачислятся на счёт.


И в гривну не конвертируются?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:24

  Ferlakur написав:
  TASCOMBANK написав:
  Ferlakur написав:Спасибо,
это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета.
Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...



Валюта счёта должна совпадать. Злотые не зачислятся на счёт.


И в гривну не конвертируются?


Нет.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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