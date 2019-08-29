Вкладчик1234 написав:2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам 3. Переказ коштів з Європи в Україну (Без комісії) Переказуйте гроші з картки Mastercard європейського банку на картку Mastercard будь-якого банку України https://www.ipay.ua/ua/crossborder 4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть
У кредо драконовские тарифы, как бы побольше кинуть на курсе, как бы по дешевле выкупить у населения злотый. Интересная акция у ipay. Идея танкисты, но злотый принимают. Хотя его все принимают, с конвертацией в гривну.
Ferlakur написав:вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...
Элементарно, с конвертацией в гривну.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 29 сер, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.