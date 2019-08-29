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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2857285828592860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:27

  Вкладчик1234 написав:2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам
3. Переказ коштів з Європи в Україну (Без комісії)
Переказуйте гроші з картки Mastercard європейського банку на картку Mastercard будь-якого банку України
https://www.ipay.ua/ua/crossborder
4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть

У кредо драконовские тарифы, как бы побольше кинуть на курсе, как бы по дешевле выкупить у населения злотый.
Интересная акция у ipay.
Идея танкисты, но злотый принимают. Хотя его все принимают, с конвертацией в гривну.
  Ferlakur написав:вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...

Элементарно, с конвертацией в гривну.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 29 сер, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
Повідомлень: 163
З нами з: 18.06.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:33

Ferlakur попробуйте послать себе 1$, заходит на ура, с конвертацией в гривну.
Maksi2
 
Повідомлень: 163
З нами з: 18.06.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2857285828592860
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