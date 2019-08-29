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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2857285828592860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:27

  Вкладчик1234 написав:2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам
3. Переказ коштів з Європи в Україну (Без комісії)
Переказуйте гроші з картки Mastercard європейського банку на картку Mastercard будь-якого банку України
https://www.ipay.ua/ua/crossborder
4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть

У кредо драконовские тарифы, как бы побольше кинуть на курсе, как бы по дешевле выкупить у населения злотый.
Интересная акция у ipay.
Идея танкисты, но злотый принимают. Хотя его все принимают, с конвертацией в гривну.
  Ferlakur написав:вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...

Элементарно, с конвертацией в гривну.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 29 сер, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:33

Ferlakur попробуйте послать себе 1$, заходит на ура, с конвертацией в гривну.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 23:31

  посетитель написав:За 19е число не начислили кэшбек за покупку в интернете.Неделю назад сделал заявку по этому поводу.Позвонил в колцентр, проверили, да действительно не начислили.Ок ждите.И тишина.Это у всех так реагируют неделями?Получается таже алла только в профиль :(

средний срок ожидания 2-2,5 недели, поэтому наберитесь терпения
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 23:51

  Ferlakur написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Ferlakur написав:Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?

1. У привата сейчас есть акции по бесплатным переводам из Польши, посмотрите на странице
https://promos.privatbank.ua/

2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам

3. Переказ коштів з Європи в Україну (Без комісії)

Переказуйте гроші з картки Mastercard європейського банку на картку Mastercard будь-якого банку України

https://www.ipay.ua/ua/crossborder

4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть


Спасибо,
это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета.
Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...

Мне так евро в Альфе на дол. счет пытались вернуть. В альфе сказали мол все ок сконвертируем, потом запросили квитанцию за что возврат и в итоге вернули отправителю - пришлось открыть счет в евро и повторно отправили на него - все зашло без вопросов...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 23:57

ol_zy Значит альфа тупила. Мне интересно, вам пошлют тугрики зханзибарские, что делать будете? Как их примите? Попросите послать вам евро доллары? А в ситуации как ваша вам откажут менять валюту страны перевода, сами знаете. Вот именно для этого и придумали конвертацию. Чтоб всякие заморские валюты все таки зачислялись на счета. Это касается и свифта в том числе.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:06

  Maksi2 написав:ol_zy Значит альфа тупила. Мне интересно, вам пошлют тугрики зханзибарские, что делать будете? Как их примите? Попросите послать вам евро доллары? А в ситуации как ваша вам откажут менять валюту страны перевода, сами знаете. Вот именно для этого и придумали конвертацию. Чтоб всякие заморские валюты все таки зачислялись на счета. Это касается и свифта в том числе.

Вы ответ ТАСа принципиально не читаете? Мне вообще-то отправляли хорваты в Евро, хотя платил я в их тугриках на заправке.
И поляков можно заставить в Евро заплатить, наверное.
По правилам - да должны конвертить. В реале возвращают назад...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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  #<1 ... 2857285828592860
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