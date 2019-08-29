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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2857285828592860 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 180 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 180 Додано: Чет 29 сер, 2019 22:27 Вкладчик1234 написав: 2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам

3. Переказ коштів з Європи в Україну (Без комісії)

Переказуйте гроші з картки Mastercard європейського банку на картку Mastercard будь-якого банку України

https://www.ipay.ua/ua/crossborder

4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть 2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам3.4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть

У кредо драконовские тарифы, как бы побольше кинуть на курсе, как бы по дешевле выкупить у населения злотый.

Интересная акция у ipay.

Идея танкисты, но злотый принимают. Хотя его все принимают, с конвертацией в гривну.

Ferlakur написав: вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ... вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...

Элементарно, с конвертацией в гривну. У кредо драконовские тарифы, как бы побольше кинуть на курсе, как бы по дешевле выкупить у населения злотый.Интересная акция у ipay.Идея танкисты, но злотый принимают. Хотя его все принимают, с конвертацией в гривну.Элементарно, с конвертацией в гривну. Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 29 сер, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз. Maksi2 Повідомлень: 164 З нами з: 18.06.19 Подякував: 32 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 22:33 Ferlakur попробуйте послать себе 1$, заходит на ура, с конвертацией в гривну. Maksi2 Повідомлень: 164 З нами з: 18.06.19 Подякував: 32 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 23:31 посетитель написав: За 19е число не начислили кэшбек за покупку в интернете.Неделю назад сделал заявку по этому поводу.Позвонил в колцентр, проверили, да действительно не начислили.Ок ждите.И тишина.Это у всех так реагируют неделями?Получается таже алла только в профиль За 19е число не начислили кэшбек за покупку в интернете.Неделю назад сделал заявку по этому поводу.Позвонил в колцентр, проверили, да действительно не начислили.Ок ждите.И тишина.Это у всех так реагируют неделями?Получается таже алла только в профиль

средний срок ожидания 2-2,5 недели, поэтому наберитесь терпения средний срок ожидания 2-2,5 недели, поэтому наберитесь терпения Кассандра

Повідомлень: 867 З нами з: 04.12.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 23:51 Ferlakur написав: Вкладчик1234 написав: Ferlakur написав: Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией? Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?

1. У привата сейчас есть акции по бесплатным переводам из Польши, посмотрите на странице

https://promos.privatbank.ua/



2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам



3. Переказ коштів з Європи в Україну (Без комісії)



Переказуйте гроші з картки Mastercard європейського банку на картку Mastercard будь-якого банку України



https://www.ipay.ua/ua/crossborder



4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть 1. У привата сейчас есть акции по бесплатным переводам из Польши, посмотрите на странице2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам3.4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть



Спасибо,

это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета.

Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ... Спасибо,это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета.Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...

Мне так евро в Альфе на дол. счет пытались вернуть. В альфе сказали мол все ок сконвертируем, потом запросили квитанцию за что возврат и в итоге вернули отправителю - пришлось открыть счет в евро и повторно отправили на него - все зашло без вопросов... Мне так евро в Альфе на дол. счет пытались вернуть. В альфе сказали мол все ок сконвертируем, потом запросили квитанцию за что возврат и в итоге вернули отправителю - пришлось открыть счет в евро и повторно отправили на него - все зашло без вопросов... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5464 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2019 23:57 ol_zy Значит альфа тупила. Мне интересно, вам пошлют тугрики зханзибарские, что делать будете? Как их примите? Попросите послать вам евро доллары? А в ситуации как ваша вам откажут менять валюту страны перевода, сами знаете. Вот именно для этого и придумали конвертацию. Чтоб всякие заморские валюты все таки зачислялись на счета. Это касается и свифта в том числе. Maksi2 Повідомлень: 164 З нами з: 18.06.19 Подякував: 32 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:06 Maksi2 написав: ol_zy Значит альфа тупила. Мне интересно, вам пошлют тугрики зханзибарские, что делать будете? Как их примите? Попросите послать вам евро доллары? А в ситуации как ваша вам откажут менять валюту страны перевода, сами знаете. Вот именно для этого и придумали конвертацию. Чтоб всякие заморские валюты все таки зачислялись на счета. Это касается и свифта в том числе. Значит альфа тупила. Мне интересно, вам пошлют тугрики зханзибарские, что делать будете? Как их примите? Попросите послать вам евро доллары? А в ситуации как ваша вам откажут менять валюту страны перевода, сами знаете. Вот именно для этого и придумали конвертацию. Чтоб всякие заморские валюты все таки зачислялись на счета. Это касается и свифта в том числе.

Вы ответ ТАСа принципиально не читаете? Мне вообще-то отправляли хорваты в Евро, хотя платил я в их тугриках на заправке.

И поляков можно заставить в Евро заплатить, наверное.

По правилам - да должны конвертить. В реале возвращают назад... Вы ответ ТАСа принципиально не читаете? Мне вообще-то отправляли хорваты в Евро, хотя платил я в их тугриках на заправке.И поляков можно заставить в Евро заплатить, наверное.По правилам - да должны конвертить. В реале возвращают назад... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5464 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2857285828592860 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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