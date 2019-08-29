Вкладчик1234 написав:2. У кредо есть карты в злотых, возможно есть и акции по переводам 3. Переказ коштів з Європи в Україну (Без комісії) Переказуйте гроші з картки Mastercard європейського банку на картку Mastercard будь-якого банку України https://www.ipay.ua/ua/crossborder 4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть
У кредо драконовские тарифы, как бы побольше кинуть на курсе, как бы по дешевле выкупить у населения злотый. Интересная акция у ipay. Идея танкисты, но злотый принимают. Хотя его все принимают, с конвертацией в гривну.
Ferlakur написав:вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...
Элементарно, с конвертацией в гривну.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 29 сер, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
посетитель написав:За 19е число не начислили кэшбек за покупку в интернете.Неделю назад сделал заявку по этому поводу.Позвонил в колцентр, проверили, да действительно не начислили.Ок ждите.И тишина.Это у всех так реагируют неделями?Получается таже алла только в профиль
средний срок ожидания 2-2,5 недели, поэтому наберитесь терпения
Ferlakur написав:Подскажите, вот должны мне из Польши сделать перевод в PLN. Счета в злотых у меня нет нигде. Может плательщик отправить деньги на реквизиты IBAN например карты Викенд? Какая будет конвертация в этом случае, сразу из из злотого в гривню с соответствующей комиссией?
4. Идеябанк с польскими корнями. Может там что-то есть
Спасибо, это я хочу стрясти с польских железных дорог компенсацию за опоздание поезда. Там сумма небольшая, неохота ради нее делать лишние движения типа открытия новых счетов и карт. Также акции по переводам не подходят, т.к. поляки будут слать только банковским переводом со своего счета. Поэтому вопрос, если я укажу номер IBAN гривневого счета, зайдут туда деньги, отправленные в злотых, или нет? ...
Мне так евро в Альфе на дол. счет пытались вернуть. В альфе сказали мол все ок сконвертируем, потом запросили квитанцию за что возврат и в итоге вернули отправителю - пришлось открыть счет в евро и повторно отправили на него - все зашло без вопросов...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy Значит альфа тупила. Мне интересно, вам пошлют тугрики зханзибарские, что делать будете? Как их примите? Попросите послать вам евро доллары? А в ситуации как ваша вам откажут менять валюту страны перевода, сами знаете. Вот именно для этого и придумали конвертацию. Чтоб всякие заморские валюты все таки зачислялись на счета. Это касается и свифта в том числе.
Maksi2 написав:ol_zy Значит альфа тупила. Мне интересно, вам пошлют тугрики зханзибарские, что делать будете? Как их примите? Попросите послать вам евро доллары? А в ситуации как ваша вам откажут менять валюту страны перевода, сами знаете. Вот именно для этого и придумали конвертацию. Чтоб всякие заморские валюты все таки зачислялись на счета. Это касается и свифта в том числе.
Вы ответ ТАСа принципиально не читаете? Мне вообще-то отправляли хорваты в Евро, хотя платил я в их тугриках на заправке. И поляков можно заставить в Евро заплатить, наверное. По правилам - да должны конвертить. В реале возвращают назад...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7