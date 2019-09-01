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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2861286228632864 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 180 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 180 Додано: Нед 01 вер, 2019 19:22 greenozon написав: Flamingo



кажись ми по різні боки барикад

кажись ми по різні боки барикад

Наверное только Вы. Я на баррикады не ходок - мне ближе здравый смысл и достижение целей мирным путем. Наверное только Вы.Я на баррикады не ходок - мне ближе здравый смысл и достижение целей мирным путем. Flamingo

Повідомлень: 2828 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2019 19:26 Re: ТАСКОМБАНК Maksi2 написав: 2XL написав: novichok написав: Официально не работающие могут рассчитывать на Б5? Приходите за рефинансом другой кредитной карты. Сразу приносите выписку о задолженности. Кредит будет равен сумме долга. Приходите за рефинансом другой кредитной карты. Сразу приносите выписку о задолженности. Кредит будет равен сумме долга.

Вот таких они и ищут. Чтобы переобуть. Вот таких они и ищут. Чтобы переобуть. Да никого они не ищут. Не пришел один - пришел другой, им фиолетово. Мне по телефону на Б5 озвучили лимит 0, естественно я отказался. Обратился к тогдашнему представителю и он сообщил, что существует такая схема. По ней мне сразу налили 25. Долг я закрыл в тот же день полностью. Пользуюсь картой, доволен. Процентов пока не платил. Но банк не теряет надежды получать больше выгоды, лимит подняли в разы. Да никого они не ищут. Не пришел один - пришел другой, им фиолетово. Мне по телефону на Б5 озвучили лимит 0, естественно я отказался. Обратился к тогдашнему представителю и он сообщил, что существует такая схема. По ней мне сразу налили 25. Долг я закрыл в тот же день полностью. Пользуюсь картой, доволен. Процентов пока не платил. Но банк не теряет надежды получать больше выгоды, лимит подняли в разы. Размер имеет значение. 2XL

Повідомлень: 3105 З нами з: 13.12.12 Подякував: 750 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2019 19:41 Maksi2 написав: Slx написав: TASCOMBANK, Хотелось бы просто узнать, обдумывается хотя бы возможность раз в месяц запроса на изменение лимита через приложение без посещения банка и открытия новой карты?

Спасибо. Хотелось бы просто узнать, обдумывается хотя бы возможность раз в месяц запроса на изменение лимита через приложение без посещения банка и открытия новой карты?Спасибо.

Пусть ответит конечно, но я думаю что нет. Они нас не просто так отсеяли, по моей теории мы им не подходим как должники, потому что у нас никогда не было просрочек по платежам, тоесть с нас не получится взять ни пени, ни штрафов, ни процентов по кредитной задолжности, следовательно мы для этого банка не представляем никакого финансового интереса, и квартиру отжать у нас не получится за долги, значит и кредит нам давать не нужно, т.к. им в этом нет никакого смысла. Потому что у них скрытая цель - поиметь должника.

Кому же тогда дают кредитную линию именно тут? Штрафникам с хотя бы одной просрочкой платежа в прошлом, неблагонадежным и тем кто не вызвает особой обеспеченности на вид, скорее всего банальный фейс контроль, потому что при подаче заявки на открытие карты с кредитным лимитом фотографируют на веб камеру и отсылают главному катале, а тот уже решает по виду кто перед ним, "клиент" переобутый или потеряный для банка кусок пластика и пожизненый бесплатный долг на 55 дней на нем. Ну например в золоте человек или нет, в чем одет, как горбатится, что и как говорит, и сколько просит. Если просит какую то четко определенную сумму, да еще и с пояснениями чем он ее перекроет - значит это банковский гуру, ОТКАЗАТЬ! Кредлим - ноль. Ха ха. Еще кредлим дают новичкам, потому что непонятно в какую категорию их записывать, у них нулевая кредитная история, это может быть и лох и наоборот не лох, тут уж как им повезет, именно тут они идут на риск. Из американских передач четко ясно и понятно что подсаживать на кредитную иглу надо с молодости. Точно сработает. А со взрослыми маловероятно провернуть кабалу, люди как бы уже пожили и знают как распределить свой бюджет.

Зачем им клиент, который всегда своевременно платит по счетам, не допускает просрочек и которому еще надо платить кешбек? Ахаха курицу несушку нашли? Пришли собирать золотые яйки? Это у тигипка да?

На кешбек и на кредлим без справки о доходах до 30.000 заманывают и ловят как раз тех, кого можно загнать в долги по самые... уши. А приходим мы с вами...)

Вобще со стороны, напоминают гопоту. Для вида напускной хаос, а на самом деле строгая иерархия и четкая цель. Наперстки крутить легче, если одеть де билковатую улыбку дурачка. Имхо. Пусть ответит конечно, но я думаю что нет. Они нас не просто так отсеяли, по моей теории мы им не подходим как должники, потому что у нас никогда не было просрочек по платежам, тоесть с нас не получится взять ни пени, ни штрафов, ни процентов по кредитной задолжности, следовательно мы для этого банка не представляем никакого финансового интереса, и квартиру отжать у нас не получится за долги, значит и кредит нам давать не нужно, т.к. им в этом нет никакого смысла. Потому что у них скрытая цель - поиметь должника.Кому же тогда дают кредитную линию именно тут? Штрафникам с хотя бы одной просрочкой платежа в прошлом, неблагонадежным и тем кто не вызвает особой обеспеченности на вид, скорее всего банальный фейс контроль, потому что при подаче заявки на открытие карты с кредитным лимитом фотографируют на веб камеру и отсылают главному катале, а тот уже решает по виду кто перед ним, "клиент" переобутый или потеряный для банка кусок пластика и пожизненый бесплатный долг на 55 дней на нем. Ну например в золоте человек или нет, в чем одет, как горбатится, что и как говорит, и сколько просит. Если просит какую то четко определенную сумму, да еще и с пояснениями чем он ее перекроет - значит это банковский гуру, ОТКАЗАТЬ! Кредлим - ноль. Ха ха. Еще кредлим дают новичкам, потому что непонятно в какую категорию их записывать, у них нулевая кредитная история, это может быть и лох и наоборот не лох, тут уж как им повезет, именно тут они идут на риск. Из американских передач четко ясно и понятно что подсаживать на кредитную иглу надо с молодости. Точно сработает. А со взрослыми маловероятно провернуть кабалу, люди как бы уже пожили и знают как распределить свой бюджет.Зачем им клиент, которыйсвоевременно платит по счетам, не допускает просрочек и которому еще надо платить кешбек? Ахаха курицу несушку нашли? Пришли собирать золотые яйки? Это у тигипка да?На кешбек и на кредлим без справки о доходах до 30.000 заманывают и ловят как раз тех, кого можно загнать в долги по самые... уши. А приходим мы с вами...)Вобще со стороны, напоминают гопоту. Для вида напускной хаос, а на самом деле строгая иерархия и четкая цель. Наперстки крутить легче, если одеть де билковатую улыбку дурачка. Имхо.







Согласно вашей теории чего ж тогда они мне налили в Разы больше чем было по первой кред.карте(=5тыщ), когда я даже и не просил повышения лимита, просто приходил за дебеткой Б5(туда и налили новый лимит) и валютной Б5. Узнал на следующий день - "мы вам "случайно" дали лимит".

При этом сначала не знали что оказывается можно оформлять валютные Б5.

Никаких справок я не приносил. есть депозиты там. Никаких просрочек никогда не было ни тут и нигде, всегда вовремя погашаю кредит (правда в последний день ) и в принципе в них не нуждаюсь.

Так шо шото не сходится Согласно вашей теории чего ж тогда они мне налили в Разы больше чем было по первой кред.карте(=5тыщ), когда я даже и не просил повышения лимита, просто приходил за дебеткой Б5(туда и налили новый лимит) и валютной Б5. Узнал на следующий день - "мы вам "случайно" дали лимит".При этом сначала не знали что оказывается можно оформлять валютные Б5.Никаких справок я не приносил. есть депозиты там.Никаких просрочек никогда не было ни тут и нигде, всегда вовремя погашаю кредит (правда в последний день) и в принципе в них не нуждаюсь.Так шо шото не сходится Alex2007

Повідомлень: 1548 З нами з: 11.10.16 Подякував: 784 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2019 21:27 Alex2007 написав: Так шо шото не сходится Так шо шото не сходится

Когда к ним приходят 18 летние за картами с кредлимом, то часть из них сходится, сесть на кредитную иглу, а часть нет, потому что имеют иммунитет.

Жизнь многогранна как и люди. Таскомбанк лозунг: Перекредитуйся! (лох переобуйся)

P.s. я писал об этом лозунге пару недель назад.



Если кто-то, где то, думает, что его мнение, или мое, должно совпадать со 100% населения, он ошибается.

Меня же вполне устраивает 99% ну или 98, 97, 95 на крайняк, не критично Когда к ним приходят 18 летние за картами с кредлимом, то часть из них сходится, сесть на кредитную иглу, а часть нет, потому что имеют иммунитет.Жизнь многогранна как и люди. Таскомбанк лозунг: Перекредитуйся! (лох переобуйся)P.s. я писал об этом лозунге пару недель назад.Если кто-то, где то, думает, что его мнение, или мое, должно совпадать со 100% населения, он ошибается.Меня же вполне устраивает 99%ну или 98, 97, 95 на крайняк, не критично Maksi2 Повідомлень: 178 З нами з: 18.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2861286228632864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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