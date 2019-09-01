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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Нед 01 вер, 2019 19:26
Maksi2 написав: 2XL написав:
novichok написав:Официально не работающие могут рассчитывать на Б5?
Приходите за рефинансом другой кредитной карты. Сразу приносите выписку о задолженности. Кредит будет равен сумме долга.
Вот таких они и ищут. Чтобы переобуть.
Да никого они не ищут. Не пришел один - пришел другой, им фиолетово. Мне по телефону на Б5 озвучили лимит 0, естественно я отказался. Обратился к тогдашнему представителю и он сообщил, что существует такая схема. По ней мне сразу налили 25. Долг я закрыл в тот же день полностью. Пользуюсь картой, доволен. Процентов пока не платил. Но банк не теряет надежды получать больше выгоды, лимит подняли в разы.
Размер имеет значение.
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Додано: Нед 01 вер, 2019 19:41
Maksi2 написав: Slx написав:TASCOMBANK,
Хотелось бы просто узнать, обдумывается хотя бы возможность раз в месяц запроса на изменение лимита через приложение без посещения банка и открытия новой карты?
Спасибо.
Пусть ответит конечно, но я думаю что нет. Они нас не просто так отсеяли, по моей теории мы им не подходим как должники, потому что у нас никогда не было просрочек по платежам, тоесть с нас не получится взять ни пени, ни штрафов, ни процентов по кредитной задолжности, следовательно мы для этого банка не представляем никакого финансового интереса, и квартиру отжать у нас не получится за долги, значит и кредит нам давать не нужно, т.к. им в этом нет никакого смысла. Потому что у них скрытая цель - поиметь должника.
Кому же тогда дают кредитную линию именно тут? Штрафникам с хотя бы одной просрочкой платежа в прошлом, неблагонадежным и тем кто не вызвает особой обеспеченности на вид, скорее всего банальный фейс контроль, потому что при подаче заявки на открытие карты с кредитным лимитом фотографируют на веб камеру и отсылают главному катале, а тот уже решает по виду кто перед ним, "клиент" переобутый или потеряный для банка кусок пластика и пожизненый бесплатный долг на 55 дней на нем. Ну например в золоте человек или нет, в чем одет, как горбатится, что и как говорит, и сколько просит. Если просит какую то четко определенную сумму, да еще и с пояснениями чем он ее перекроет - значит это банковский гуру, ОТКАЗАТЬ! Кредлим - ноль. Ха ха. Еще кредлим дают новичкам, потому что непонятно в какую категорию их записывать, у них нулевая кредитная история, это может быть и лох и наоборот не лох, тут уж как им повезет, именно тут они идут на риск. Из американских передач четко ясно и понятно что подсаживать на кредитную иглу надо с молодости. Точно сработает. А со взрослыми маловероятно провернуть кабалу, люди как бы уже пожили и знают как распределить свой бюджет.
Зачем им клиент, который всегда
своевременно платит по счетам, не допускает просрочек и которому еще надо платить кешбек? Ахаха курицу несушку нашли? Пришли собирать золотые яйки? Это у тигипка да?
На кешбек и на кредлим без справки о доходах до 30.000 заманывают и ловят как раз тех, кого можно загнать в долги по самые... уши. А приходим мы с вами...)
Вобще со стороны, напоминают гопоту. Для вида напускной хаос, а на самом деле строгая иерархия и четкая цель. Наперстки крутить легче, если одеть де билковатую улыбку дурачка. Имхо.
Согласно вашей теории чего ж тогда они мне налили в Разы больше чем было по первой кред.карте(=5тыщ), когда я даже и не просил повышения лимита, просто приходил за дебеткой Б5(туда и налили новый лимит) и валютной Б5. Узнал на следующий день - "мы вам "случайно" дали лимит".
При этом сначала не знали что оказывается можно оформлять валютные Б5.
Никаких справок я не приносил. есть депозиты там.
Никаких просрочек никогда не было ни тут и нигде, всегда вовремя погашаю кредит (правда в последний день
) и в принципе в них не нуждаюсь.
Так шо шото не сходится
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Alex2007
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Додано: Нед 01 вер, 2019 21:27
Alex2007 написав:
Так шо шото не сходится
Когда к ним приходят 18 летние за картами с кредлимом, то часть из них сходится, сесть на кредитную иглу, а часть нет, потому что имеют иммунитет.
Жизнь многогранна как и люди. Таскомбанк лозунг: Перекредитуйся! (лох переобуйся)
P.s. я писал об этом лозунге пару недель назад.
Если кто-то, где то, думает, что его мнение, или мое, должно совпадать со 100% населения, он ошибается.
Меня же вполне устраивает 99%
ну или 98, 97, 95 на крайняк, не критично
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Maksi2
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