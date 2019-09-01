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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2862286328642865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:24

Re: ТАСКОМБАНК

Maksi2 написав:
  Slx написав:TASCOMBANK, Хотелось бы просто узнать, обдумывается хотя бы возможность раз в месяц запроса на изменение лимита через приложение без посещения банка и открытия новой карты?
Спасибо.

Пусть ответит конечно, но я думаю что нет. Они нас не просто так отсеяли, по моей теории мы им не подходим как должники, потому что у нас никогда не было просрочек по платежам, тоесть с нас не получится взять ни пени, ни штрафов, ни процентов по кредитной задолжности, следовательно мы для этого банка не представляем никакого финансового интереса, и квартиру отжать у нас не получится за долги, значит и кредит нам давать не нужно, т.к. им в этом нет никакого смысла. Потому что у них скрытая цель - поиметь должника.
Кому же тогда дают кредитную линию именно тут? Штрафникам с хотя бы одной просрочкой платежа в прошлом, неблагонадежным и тем кто не вызвает особой обеспеченности на вид, скорее всего банальный фейс контроль, потому что при подаче заявки на открытие карты с кредитным лимитом фотографируют на веб камеру и отсылают главному катале, а тот уже решает по виду кто перед ним, "клиент" переобутый или потеряный для банка кусок пластика и пожизненый бесплатный долг на 55 дней на нем. Ну например в золоте человек или нет, в чем одет, как горбатится, что и как говорит, и сколько просит. Если просит какую то четко определенную сумму, да еще и с пояснениями чем он ее перекроет - значит это банковский гуру, ОТКАЗАТЬ! Кредлим - ноль. Ха ха. Еще кредлим дают новичкам, потому что непонятно в какую категорию их записывать, у них нулевая кредитная история, это может быть и лох и наоборот не лох, тут уж как им повезет, именно тут они идут на риск. Из американских передач четко ясно и понятно что подсаживать на кредитную иглу надо с молодости. Точно сработает. А со взрослыми маловероятно провернуть кабалу, люди как бы уже пожили и знают как распределить свой бюджет.
Зачем им клиент, который всегда своевременно платит по счетам, не допускает просрочек и которому еще надо платить кешбек? Ахаха курицу несушку нашли? Пришли собирать золотые яйки? Это у тигипка да? :D
На кешбек и на кредлим без справки о доходах до 30.000 заманывают и ловят как раз тех, кого можно загнать в долги по самые... уши. А приходим мы с вами...)
Вобще со стороны, напоминают гопоту. Для вида напускной хаос, а на самом деле строгая иерархия и четкая цель. Наперстки крутить легче, если одеть де билковатую улыбку дурачка. Имхо.
Бред от начала и до конца

Надіслано від мого SM-G970F, використовуючи Tapatalk
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:28

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Бред от начала и до конца


крітікуя - предлагай (с)
а інакше ... ой
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:28

  TASCOMBANK написав:
  isen написав:Добрый день.

Приглашал по акции друга открыть Большую Пятерку, не мне не ему по 50 грн не выплатили...Прошу офпреда посодействовать решению вопроса.



Добрый день, написали в личные сообщения.

У меня тот же самый ворос!
denmayer
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:55

  denmayer написав:
  TASCOMBANK написав:
  isen написав:Добрый день.

Приглашал по акции друга открыть Большую Пятерку, не мне не ему по 50 грн не выплатили...Прошу офпреда посодействовать решению вопроса.



Добрый день, написали в личные сообщения.

У меня тот же самый ворос!


Написали в личные сообщения.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:28

  greenozon написав:
  Faceless написав:Бред от начала и до конца


крітікуя - предлагай (с)
а інакше ... ой

Если кто-то вбрасывает поток бреда, достаточно просто констатировать этот факт. Что предлагать то? Не писать чуши?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:55

  TASCOMBANK написав:
  isen написав:Добрый день.

Приглашал по акции друга открыть Большую Пятерку, не мне не ему по 50 грн не выплатили...Прошу офпреда посодействовать решению вопроса.

Была 22.08 покупка в сильпо на приличную сумму, сегодня вижу эту операцию в разделе кешбек в стадии обработка.....Вывод все крупные покупки надо контролировать...



Добрый день, написали в личные сообщения.

Напишите не в личных
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:58

guntherhouse777
Все как обычно ФИО и тел для решения вопроса...

Оставил заявку через горлинию...
isen
 
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