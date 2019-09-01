Maksi2 написав:

Slx написав: TASCOMBANK, Хотелось бы просто узнать, обдумывается хотя бы возможность раз в месяц запроса на изменение лимита через приложение без посещения банка и открытия новой карты?

Спасибо. Хотелось бы просто узнать, обдумывается хотя бы возможность раз в месяц запроса на изменение лимита через приложение без посещения банка и открытия новой карты?Спасибо.

Пусть ответит конечно, но я думаю что нет. Они нас не просто так отсеяли, по моей теории мы им не подходим как должники, потому что у нас никогда не было просрочек по платежам, тоесть с нас не получится взять ни пени, ни штрафов, ни процентов по кредитной задолжности, следовательно мы для этого банка не представляем никакого финансового интереса, и квартиру отжать у нас не получится за долги, значит и кредит нам давать не нужно, т.к. им в этом нет никакого смысла. Потому что у них скрытая цель - поиметь должника.Кому же тогда дают кредитную линию именно тут? Штрафникам с хотя бы одной просрочкой платежа в прошлом, неблагонадежным и тем кто не вызвает особой обеспеченности на вид, скорее всего банальный фейс контроль, потому что при подаче заявки на открытие карты с кредитным лимитом фотографируют на веб камеру и отсылают главному катале, а тот уже решает по виду кто перед ним, "клиент" переобутый или потеряный для банка кусок пластика и пожизненый бесплатный долг на 55 дней на нем. Ну например в золоте человек или нет, в чем одет, как горбатится, что и как говорит, и сколько просит. Если просит какую то четко определенную сумму, да еще и с пояснениями чем он ее перекроет - значит это банковский гуру, ОТКАЗАТЬ! Кредлим - ноль. Ха ха. Еще кредлим дают новичкам, потому что непонятно в какую категорию их записывать, у них нулевая кредитная история, это может быть и лох и наоборот не лох, тут уж как им повезет, именно тут они идут на риск. Из американских передач четко ясно и понятно что подсаживать на кредитную иглу надо с молодости. Точно сработает. А со взрослыми маловероятно провернуть кабалу, люди как бы уже пожили и знают как распределить свой бюджет.Зачем им клиент, которыйсвоевременно платит по счетам, не допускает просрочек и которому еще надо платить кешбек? Ахаха курицу несушку нашли? Пришли собирать золотые яйки? Это у тигипка да?На кешбек и на кредлим без справки о доходах до 30.000 заманывают и ловят как раз тех, кого можно загнать в долги по самые... уши. А приходим мы с вами...)Вобще со стороны, напоминают гопоту. Для вида напускной хаос, а на самом деле строгая иерархия и четкая цель. Наперстки крутить легче, если одеть де билковатую улыбку дурачка. Имхо.