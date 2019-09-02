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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:46

  Faceless написав:
  greenozon написав:
  Faceless написав:Бред от начала и до конца


крітікуя - предлагай (с)
а інакше ... ой

Если кто-то вбрасывает поток бреда, достаточно просто констатировать этот факт. Что предлагать то? Не писать чуши?

Можно ли чей то анализ считать бредом может показать только время. Недавно зашел в банк спросить как теперь Викенд поживает. Ответ умирающий продукт, но нам разрешили составлять заявки на увеличение лимита. Давайте пробывать. Пол часа убитого времени - результат нулевой. То что я банку не интересен я и сам знаю. Но мне решать интересен ли банк мне. Если банк хочет брать деньги за карту то надо быть в партнерских отношениях с клиентом. Подарок он и есть подарок, а товар выбирают.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:48

Re: ТАСКОМБАНК

Зашел кешбек за покупки 29.08 и 30.08. За покупку в сильпо 22.08 в статусе обработка...За друга кешбек тоже не начислен...
ТАСбанк у Вас в этот день был сбой?
Востаннє редагувалось isen в Вів 03 вер, 2019 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:50

Tascombank, написав Вам у ПП.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:14

TASKOMBANK написал в личку, деньги со вчера не зашли на ощадный с Моно, по шаблону, просьба проверить
gekko
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:40

  gekko написав:TASKOMBANK написал в личку, деньги со вчера не зашли на ощадный с Моно, по шаблону, просьба проверить

Ждите 12. Это моно виноват - придерживает сеп платежи.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:16

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Сколько идёт возврат с Paypal на Б5? Paypal уже отправил,но Тася ещё не зачислили. В ПУМБ с подобными возвратами как то быстрее.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:18

TASCOMBANK, со вчерашненго вечера не могу пополнить ни одной своей мабилы через ТАС2Ю
Эт у вас чото паламаналось или мне чото залочили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:17

  clientage написав:TASCOMBANK, со вчерашненго вечера не могу пополнить ни одной своей мабилы через ТАС2Ю
Эт у вас чото паламаналось или мне чото залочили?

У меня такое в субботу было, правда пополнение через портмане делал, все время не верный CVV.... Сегодня дало так пополнить
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:29

Поменяли тарифы за п2п переводы в тас2ю.
Теперь мзда за, всё кроме переводов смерду картами тазика.
Вопрос представителю. Гашение кредиток с карт других банков осталось бесплатным или будет 0,45%+5грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:34

  Фантом написав:Поменяли тарифы за п2п переводы в тас2ю.
Теперь мзда за, всё кроме переводов смерду картами тазика.
Вопрос представителю. Гашение кредиток с карт других банков осталось бесплатным или будет 0,45%+5грн.

Когда ввели? Утром в 10.14 еще не было комис...
isen
 
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