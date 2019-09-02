Додано: Вів 03 вер, 2019 14:29

Поменяли тарифы за п2п переводы в тас2ю.

Теперь мзда за, всё кроме переводов смерду картами тазика.

Вопрос представителю. Гашение кредиток с карт других банков осталось бесплатным или будет 0,45%+5грн.

Кто не пьёт, тот не рискует.