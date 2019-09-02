Если кто-то вбрасывает поток бреда, достаточно просто констатировать этот факт. Что предлагать то? Не писать чуши?
Можно ли чей то анализ считать бредом может показать только время. Недавно зашел в банк спросить как теперь Викенд поживает. Ответ умирающий продукт, но нам разрешили составлять заявки на увеличение лимита. Давайте пробывать. Пол часа убитого времени - результат нулевой. То что я банку не интересен я и сам знаю. Но мне решать интересен ли банк мне. Если банк хочет брать деньги за карту то надо быть в партнерских отношениях с клиентом. Подарок он и есть подарок, а товар выбирают.
Поменяли тарифы за п2п переводы в тас2ю. Теперь мзда за, всё кроме переводов смерду картами тазика. Вопрос представителю. Гашение кредиток с карт других банков осталось бесплатным или будет 0,45%+5грн.
Фантом написав:Поменяли тарифы за п2п переводы в тас2ю. Теперь мзда за, всё кроме переводов смерду картами тазика. Вопрос представителю. Гашение кредиток с карт других банков осталось бесплатным или будет 0,45%+5грн.