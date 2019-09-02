Сегодня.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:40
Сегодня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:45
не довго музика іграла...
недовго фраєр танцював
+50грн !
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:51
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:51
Re: ТАСКОМБАНК
А на офи-сайте тарифы не поменяли. Не хорошо
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:53
Re: ТАСКОМБАНК
Но это же пока только в ТАС2Ю, то есть через другие каналы п2п пока отправлять на карту ТАСи можно, так?
Главное чуть подправить использование.
Додано: Вів 03 вер, 2019 15:03
Додано: Вів 03 вер, 2019 15:04
TASCOMBANK поясните нам, что это за чудное сообщение пришло в тас2ю, о смене тарифов на п2п переводы с 3.09, тоесть задним числом?
У вас что в дкбо не прописано, что клиентов о смене тарифов надо уведомлять заблаговременно?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 15:11
Re: ТАСКОМБАНК
Всьоо, приплыли
вэб-ТАС2Ю ели ворочается, отображаются тока карты Таси, жужие карты пропали
Одну мабилу таки пополнить не успел
Ухожу на Портмоне. Чаао, малышка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 вер, 2019 15:19
Що характерно, у мене такого повідомлення немає. Змінили для вибраних?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 03 вер, 2019 15:21
У меня на одной учётке карты всё же остались. По другим послетали. Так спешили пришить комисс, что всё поломали. И зная их криворукость, взад не вернут.
А Вы выберите в приложухе на смарте - сообщения. Там оно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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