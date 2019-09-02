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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2865286628672868>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:40

  isen написав:
  Фантом написав:Поменяли тарифы за п2п переводы в тас2ю.
Теперь мзда за, всё кроме переводов смерду картами тазика.
Вопрос представителю. Гашение кредиток с карт других банков осталось бесплатным или будет 0,45%+5грн.

Когда ввели? Утром в 10.14 еще не было комис...



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Сегодня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:45

не довго музика іграла...
недовго фраєр танцював :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:51

Re: ТАСКОМБАНК

  _PORT_UA написав:Сколько идёт возврат с Paypal на Б5? Paypal уже отправил,но Тася ещё не зачислили.
PayPal инициировал запрос авторизации на refund. Тася эти запросы коряво отрабатывает :(
Возможно, до недели ждать в лучшем случае. В худшем — до 45 календарных дней.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:51

Re: ТАСКОМБАНК

А на офи-сайте тарифы не поменяли. Не хорошо :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:53

Re: ТАСКОМБАНК

Но это же пока только в ТАС2Ю, то есть через другие каналы п2п пока отправлять на карту ТАСи можно, так?
Главное чуть подправить использование.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:03

  Slx написав:Но это же пока только в ТАС2Ю, то есть через другие каналы п2п пока отправлять на карту ТАСи можно, так?
Главное чуть подправить использование.

Видимо, так.
Только теперь овер стал реальнее.
Это война.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:04

TASCOMBANK поясните нам, что это за чудное сообщение пришло в тас2ю, о смене тарифов на п2п переводы с 3.09, тоесть задним числом?
У вас что в дкбо не прописано, что клиентов о смене тарифов надо уведомлять заблаговременно? :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:11

Re: ТАСКОМБАНК

  guntherhouse777 написав:Это война.)

Всьоо, приплыли
вэб-ТАС2Ю ели ворочается, отображаются тока карты Таси, жужие карты пропали
Одну мабилу таки пополнить не успел :(
Ухожу на Портмоне. Чаао, малышка 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:19

Що характерно, у мене такого повідомлення немає. Змінили для вибраних?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:21

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Это война.)

Всьоо, приплыли
вэб-ТАС2Ю ели ворочается, отображаются тока карты Таси, жужие карты пропали
Одну мабилу таки пополнить не успел :(
Ухожу на Портмоне. Чаао, малышка 8) :lol:

У меня на одной учётке карты всё же остались. По другим послетали. Так спешили пришить комисс, что всё поломали. И зная их криворукость, взад не вернут.

  klug написав:Що характерно, у мене такого повідомлення немає. Змінили для вибраних?

А Вы выберите в приложухе на смарте - сообщения. Там оно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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