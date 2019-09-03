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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2869287028712872>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:34

  guntherhouse777 написав:Это война.)

Это война, которую мы проиграли на этом фронте.
А других фронтов осталось не так то много
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:40

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:TASCOMBANK поясните нам, что это за чудное сообщение пришло в тас2ю, о смене тарифов на п2п переводы с 3.09, тоесть задним числом?
У вас что в дкбо не прописано, что клиентов о смене тарифов надо уведомлять заблаговременно? :evil:



Добрый день, вам в уведомлении приходит 03.09? Могли бы вы отправить скриншот в наш чат на официальном сайте? Спасибо.
У меня с 4.09 - пользоваться не собираюсь, но тоже вопрос: игнорируете закон о сроках информирования про изменения?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:54

  TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:TASCOMBANK поясните нам, что это за чудное сообщение пришло в тас2ю, о смене тарифов на п2п переводы с 3.09, тоесть задним числом?
У вас что в дкбо не прописано, что клиентов о смене тарифов надо уведомлять заблаговременно? :evil:



Добрый день, вам в уведомлении приходит 03.09? Могли бы вы отправить скриншот в наш чат на официальном сайте? Спасибо.

Зображення

Решил свой понд у вас забирать наличкой. Устрою со своими родственничками вам кэшлесс-Україну :mrgreen:

ПС. А мож вы решили прикрутить шаровой СЭП в ТАС2Ю? Так я тада 2 руками за!

ППС. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами тарификацией вашего сервиса, Выписки можете НЕ делать. Мне они больше не нужны! :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 03 вер, 2019 18:37, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:58

  2XL написав:
TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:TASCOMBANK поясните нам, что это за чудное сообщение пришло в тас2ю, о смене тарифов на п2п переводы с 3.09, тоесть задним числом?
У вас что в дкбо не прописано, что клиентов о смене тарифов надо уведомлять заблаговременно? :evil:



Добрый день, вам в уведомлении приходит 03.09? Могли бы вы отправить скриншот в наш чат на официальном сайте? Спасибо.
У меня с 4.09 - пользоваться не собираюсь, но тоже вопрос: игнорируете закон о сроках информирования про изменения?


какой закон?
ТАСтую - это сервис при чем для ВСЕХ а не тока для клиентов ТАЗа.
О комиссии сервиса, сервис вас должен проинформировать ДО операции просто и все.
Не путайте с Тарифами карты.

вот портмоне или айпей или изя решит поднять цены на услуги своего сервиса - они что должны уведомлять об этом кого-то заранее ?
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:56

Хорошая была система.
Даже не просто хорошая, а лучшая.
Чтож - аминь, покойся с миром.

Осталась пара недокрученных гаечек, но и их, думаю, закрутят до конца года
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:14

  mustbe написав:Хорошая была система.
Даже не просто хорошая, а лучшая.
Чтож - аминь, покойся с миром.

Осталась пара недокрученных гаечек, но и их, думаю, закрутят до конца года

А нормальной Выписки не было. Ну й нехай :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:29

Та и хрен с той выпиской, пока сами операции были более-менее бесплатными.
А как только появился очередной комис - наличие нормальной выписки потеряло всякий смысл
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:17

Re: ТАСКОМБАНК

ну в принципе первые два пункта изменений тарификации логичны.
но вот брать плату за то что деньги заходят в таз - это маразм маразматейший.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:23

  mephala написав:ну в принципе первые два пункта изменений тарификации логичны.
но вот брать плату за то что деньги заходят в таз - это маразм маразматейший.


Чтоб избавиться от свиней, достаточно было поставить комисс в одном месте, или за вход или за выход. ТаЗ для надежности поставил и там и там.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:03

Не так все и плохо, гашение кредита шло, как-то, по другому. Надеюсь, останется без комсы.
wig
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