Это война, которую мы проиграли на этом фронте.
А других фронтов осталось не так то много
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 17:34
Это война, которую мы проиграли на этом фронте.
А других фронтов осталось не так то много
Додано: Вів 03 вер, 2019 17:40
Re: ТАСКОМБАНК
У меня с 4.09 - пользоваться не собираюсь, но тоже вопрос: игнорируете закон о сроках информирования про изменения?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 03 вер, 2019 17:54
Решил свой понд у вас забирать наличкой. Устрою со своими родственничками вам кэшлесс-Україну
ПС. А мож вы решили прикрутить шаровой СЭП в ТАС2Ю? Так я тада 2 руками за!
ППС. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами тарификацией вашего сервиса, Выписки можете НЕ делать. Мне они больше не нужны!
Востаннє редагувалось clientage в Вів 03 вер, 2019 18:37, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 вер, 2019 17:58
какой закон?
ТАСтую - это сервис при чем для ВСЕХ а не тока для клиентов ТАЗа.
О комиссии сервиса, сервис вас должен проинформировать ДО операции просто и все.
Не путайте с Тарифами карты.
вот портмоне или айпей или изя решит поднять цены на услуги своего сервиса - они что должны уведомлять об этом кого-то заранее ?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 18:56
Хорошая была система.
Даже не просто хорошая, а лучшая.
Чтож - аминь, покойся с миром.
Осталась пара недокрученных гаечек, но и их, думаю, закрутят до конца года
Додано: Вів 03 вер, 2019 19:14
А нормальной Выписки не было. Ну й нехай
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 вер, 2019 19:29
Та и хрен с той выпиской, пока сами операции были более-менее бесплатными.
А как только появился очередной комис - наличие нормальной выписки потеряло всякий смысл
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:17
Re: ТАСКОМБАНК
ну в принципе первые два пункта изменений тарификации логичны.
но вот брать плату за то что деньги заходят в таз - это маразм маразматейший.
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:23
Чтоб избавиться от свиней, достаточно было поставить комисс в одном месте, или за вход или за выход. ТаЗ для надежности поставил и там и там.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 21:03
Не так все и плохо, гашение кредита шло, как-то, по другому. Надеюсь, останется без комсы.
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