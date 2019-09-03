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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:04
IMPRINTER написав: mephala написав:
ну в принципе первые два пункта изменений тарификации логичны.
но вот брать плату за то что деньги заходят в таз - это маразм маразматейший.
Чтоб избавиться от свиней, достаточно было поставить комисс в одном месте, или за вход или за выход. ТаЗ для надежности поставил и там и там.
Ну, у них майже така логіка і була, але вони спочатку перекрили прямий ВХІД, залишивши нори для свиней, а потім побачили, що не допомогло і уже закрили ВИХІД. Представник вище обіцяв, що на ВХІД нора поки буде діяти, так що претензія mephala
незрозуміла.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 21:29
klug
если вы не поняли то поясню.
я говорил в общем про клиентов а не про свиней.
какой процент клиентов смогут воспользоваться бесплатным входом не задумывались?
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mephala
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Додано: Вів 03 вер, 2019 21:54
TASCOMBANK написав:
Добрый день, вам в уведомлении приходит 03.09? Могли бы вы отправить скриншот в наш чат на официальном сайте? Спасибо.
У меня тоже с 03.09.
С карты пенса тоже выход теперь платный? Вы чего там? Ладно виику зарубили на выход, но пенсов зачем обижать?
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Олег1964
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Додано: Вів 03 вер, 2019 21:56
Олег1964 написав: TASCOMBANK написав:
Добрый день, вам в уведомлении приходит 03.09? Могли бы вы отправить скриншот в наш чат на официальном сайте? Спасибо.
У меня тоже с 03.09.
С карты пенса тоже выход теперь платный? Вы чего там? Ладно виику зарубили на выход, но пенсов зачем обижать?
Но в кассе то мона обналичить нашару? Я вот думал пенса им привести
Алка тоже смузей подавилась
Неужели таки в ощАд вести?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:12
В свете загардительного комисса в тас2ю по п2п, как теперь пополнить карту а -банки? Может остались еще чудо-сервисы?
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anikola13
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:20
mephala написав:klug
если вы не поняли то поясню.
я говорил в общем про клиентов а не про свиней.
какой процент клиентов смогут воспользоваться бесплатным входом не задумывались?
Чому я маю турбуватись про клієнтів ТАСу? Нехай цим займаються люди, які за це отримують гроші. Для того, щоб прочитати тарифи достатньо вміти читати і мати бажання. Ліквідацією неписемності покликана займатися школа, подоланням лінощів - батьки, психологи, мотиваційні тренери. На даному етапі мене цікавить, як зміна тарифів відобразиться на мені - ТАСька їсти вже не дає, але дихати ще дозволяє.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:21
anikola13 написав:
В свете загардительного комисса в тас2ю по п2п, как теперь пополнить карту а -банки? Может остались еще чудо-сервисы?
А горох вам чего не нра?
Скоро туду будет, но там тоже свини убьют быстро.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:22
IMPRINTER написав: anikola13 написав:
В свете загардительного комисса в тас2ю по п2п, как теперь пополнить карту а -банки? Может остались еще чудо-сервисы?
А горох вам чего не нра?
Скоро туду будет, но там тоже свини убьют быстро.
У меня там минуса.
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anikola13
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:24
klug написав:
...
На даному етапі мене цікавить, як зміна тарифів відобразиться на мені - ТАСька їсти вже не дає, але дихати ще дозволяє.
Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать
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curiousobro
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:26
curiousobro написав: klug написав:
...
На даному етапі мене цікавить, як зміна тарифів відобразиться на мені - ТАСька їсти вже не дає, але дихати ще дозволяє.
Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать
Так уже ж даже и не впускает
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5774 раз.
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9
5
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