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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2870287128722873>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:04

  IMPRINTER написав:
  mephala написав:ну в принципе первые два пункта изменений тарификации логичны.
но вот брать плату за то что деньги заходят в таз - это маразм маразматейший.


Чтоб избавиться от свиней, достаточно было поставить комисс в одном месте, или за вход или за выход. ТаЗ для надежности поставил и там и там.

Ну, у них майже така логіка і була, але вони спочатку перекрили прямий ВХІД, залишивши нори для свиней, а потім побачили, що не допомогло і уже закрили ВИХІД. Представник вище обіцяв, що на ВХІД нора поки буде діяти, так що претензія mephala незрозуміла.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:29

klug
если вы не поняли то поясню.
я говорил в общем про клиентов а не про свиней.
какой процент клиентов смогут воспользоваться бесплатным входом не задумывались?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:54

  TASCOMBANK написав:Добрый день, вам в уведомлении приходит 03.09? Могли бы вы отправить скриншот в наш чат на официальном сайте? Спасибо.


У меня тоже с 03.09.
С карты пенса тоже выход теперь платный? Вы чего там? Ладно виику зарубили на выход, но пенсов зачем обижать?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:56

  Олег1964 написав:
  TASCOMBANK написав:Добрый день, вам в уведомлении приходит 03.09? Могли бы вы отправить скриншот в наш чат на официальном сайте? Спасибо.


У меня тоже с 03.09.
С карты пенса тоже выход теперь платный? Вы чего там? Ладно виику зарубили на выход, но пенсов зачем обижать?

Но в кассе то мона обналичить нашару? Я вот думал пенса им привести
Алка тоже смузей подавилась :(
Неужели таки в ощАд вести? :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:12

В свете загардительного комисса в тас2ю по п2п, как теперь пополнить карту а -банки? Может остались еще чудо-сервисы?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:20

  mephala написав:klug
если вы не поняли то поясню.
я говорил в общем про клиентов а не про свиней.
какой процент клиентов смогут воспользоваться бесплатным входом не задумывались?

Чому я маю турбуватись про клієнтів ТАСу? Нехай цим займаються люди, які за це отримують гроші. Для того, щоб прочитати тарифи достатньо вміти читати і мати бажання. Ліквідацією неписемності покликана займатися школа, подоланням лінощів - батьки, психологи, мотиваційні тренери. На даному етапі мене цікавить, як зміна тарифів відобразиться на мені - ТАСька їсти вже не дає, але дихати ще дозволяє.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:21

  anikola13 написав:В свете загардительного комисса в тас2ю по п2п, как теперь пополнить карту а -банки? Может остались еще чудо-сервисы?


А горох вам чего не нра?
Скоро туду будет, но там тоже свини убьют быстро.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:22

  IMPRINTER написав:
  anikola13 написав:В свете загардительного комисса в тас2ю по п2п, как теперь пополнить карту а -банки? Может остались еще чудо-сервисы?


А горох вам чего не нра?
Скоро туду будет, но там тоже свини убьют быстро.

У меня там минуса.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:24

  klug написав:...
На даному етапі мене цікавить, як зміна тарифів відобразиться на мені - ТАСька їсти вже не дає, але дихати ще дозволяє.

Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:26

  curiousobro написав:
  klug написав:...
На даному етапі мене цікавить, як зміна тарифів відобразиться на мені - ТАСька їсти вже не дає, але дихати ще дозволяє.

Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать :)


Так уже ж даже и не впускает
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